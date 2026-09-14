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Altın haftaya kayıpla başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi...

Altın haftaya kayıpla başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi...

14.09.2026 09:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın haftaya kayıpla başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi...

14 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 14 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan faiz artışı beklentileri ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.768 TL
Çeyrek altın 11.055 TL
Cumhuriyet altını 44.065 TL
Ons altın 4.331 dolar
Yarım altın 22.104 TL
Tam altın 44.185 TL
Gremse altın 110.800 TL

Spot altın yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 334,31 dolara düşerken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,8 değer kaybederek 4 bin 375 dolara indi. Altın, geçen hafta üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmişti.

ENERJİ FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) toplantıları öncesinde güçlenen faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Waterer, buna karşın jeopolitik risklerin ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi halinde altındaki düşüşlerin güvenli liman arayan yatırımcıların alımlarıyla karşılanabileceğine dikkat çekti.

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 86,5'E ÇIKTI

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri, ağustos ayında tüketici fiyatlarının hızlandığını ortaya koydu. Çekirdek enflasyon göstergelerinden birinde de dört ayın en yüksek artışı kaydedildi.

Verilerin ardından piyasaların Fed'in bu haftaki toplantısında faiz artıracağına yönelik beklentisi belirgin şekilde güçlendi. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in salı ve çarşamba günlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz artırma ihtimalini yüzde 86,5 olarak fiyatlıyor. Bu oran, enflasyon verileri açıklanmadan önce yaklaşık yüzde 67 seviyesindeydi.

BOJ'DAN DA FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Japonya Merkez Bankası'nın da cuma günü faiz artırması bekleniyor.

Kalıcı enflasyon ve dirençli ekonomik büyüme, büyük merkez bankalarının faiz artışlarını sürdürebileceği beklentisini güçlendiriyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Batı Asya'daki gerilimin devam etmesi de küresel enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı artırıyor.

Geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamından olumsuz etkileniyor. Faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesi, faizlerin yükseldiği dönemlerde azalıyor.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE ARTTI

Petrol fiyatları haftaya yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başladı.

Suudi Arabistan'a yönelik yeni Husiler saldırıları ve İran'ın Körfez'deki gemilere yönelik saldırıları arz endişelerini artırdı. Suudi Arabistan'daki önemli bir petrol boru hattının kapanması da piyasadaki arz baskısını güçlendirdi.

İran ile Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesi ise Batı Asya'daki diplomatik çabaların zayıfladığına yönelik endişeleri artırdı.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde de haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü hareket görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,7 gerileyerek 64,02 dolara düşerken, platin 1.796,90 dolar seviyesinde yatay seyretti. Paladyum ise 1.298,80 dolar civarında fazla değişmedi.

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