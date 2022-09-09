Altın haftayı düşüşle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 17 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 4 bin lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 17 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 353 milyon 123 bin 742,13 lira, işlem miktarı ise 3.328,62 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 577 milyon 400 bin 966,23 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.022.000,00
|1.731,20
|En Düşük
|1.004.000,00
|1.705,00
|En Yüksek
|1.020.900,00
|1.735,00
|Kapanış
|1.017.000,00
|1.732,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.009.196,03
|1.719,26
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.353.123.742,13
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.328,62
|Toplam İşlem Adedi
|97
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