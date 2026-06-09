Altın piyasasında gözler çarşamba gününde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı...

Altın fiyatları, İsrail-İran ateşkesine ilişkin belirsizlikler ve Batı Asya’daki geniş çaplı çatışma risklerinin etkisiyle salı günü sınırlı hareket etti. Piyasalar aynı zamanda enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.432 TL Çeyrek altın 10.638 TL Cumhuriyet altını 42.461 TL Ons altın 4.337 dolar Yarım altın 21.251 TL Tam altın 42.158 TL Gremse altın 105.720 TL

Spot altın ons başına 4.332,50 dolarda yatay seyrederken, değerli metal önceki seansta iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesini görmüştü. ABD’de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4.357,10 dolara geriledi.

'ALTIN İŞLEMLERİ SAKİN SEYREDİYOR'

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın işlemleri sakin seyrediyor. Yatırımcılar İran-İsrail ateşkesinin kalıcılığı konusunda şüpheci davranırken, aynı zamanda bu hafta açıklanacak ve Fed’in politika görünümünü şekillendirecek kritik ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli hareket ediyor” dedi.

İRAN VE İSRAİL KARŞILIKLI SALDIRILARI DURDURDU

İran ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısının ardından pazartesi günü karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıkladı.

Buna karşın Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

GOLDMAN SACHS’TAN FED TAHMİNİ

Goldman Sachs, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve istihdam artışını gerekçe göstererek Federal Reserve System’nın faiz oranlarını 2026 boyunca sabit tutabileceğini ve faiz indirimlerinin 2027 yılına ertelenebileceğini öngördü.

CME Group FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak ABD mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri bulunuyor. Verilerin, Fed’in para politikası patikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

ALTINDA 5.500 DOLAR SENARYOSU

Tim Waterer, merkez bankalarının altın talebinin sürmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine yükselebileceğini belirtti.

Waterer, bu senaryonun gerçekleşebilmesi için petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların düşüş eğilimine girmesi gerektiğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 67,71 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,2 kayıpla 1.751,39 dolara inerken, paladyum ise yüzde 0,8 yükselişle 1.213,89 dolar seviyesine çıktı.