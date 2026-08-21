Altın piyasasında kritik eşik aşıldı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 21 Ağustos 2026 Cuma...

Spot altın, yüzde 0,5 yükselerek 4.540,18 Dolar/ons seviyesine çıktı. Önceki seansta haziran başından bu yana en yüksek seviyesini gören altın, bu hafta şu ana kadar yüzde 3,6 değer kazandı. Böylece değerli metalin yükseliş serisini üçüncü haftaya taşıması bekleniyor.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 7.001 TL Çeyrek altın 11.397 TL Yarım altın 22.790 TL Tam altın 44.802 TL Cumhuriyet altını 45.413 TL Gremse altın 112.349 TL Ons altın 4.522 Dolar

ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.596,60 dolar/ons seviyesine yükseldi.

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

Doların değer kaybetmesi, altın ve diğer değerli metallerdeki yükselişi destekliyor. Doların haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanması, Dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan da doların zayıflamasının altının yanı sıra diğer değerli metallere destek verdiğini belirtti.

ABD HAZİNESİ TAHVİL GERİ ALIMLARINI ARTIRIYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin Hazine tahvili geri alımlarını daha da artırabileceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı çarşamba günü yaptığı duyuruda, gelecek çeyrekte uzun vadeli tahviller için gerçekleştirilecek geri alım operasyonlarının büyüklüğünün en az 4 milyar Dolara çıkarılacağını bildirmişti.

İki Fed yetkilisi ise Hazine Bakanlığı'nın borç yönetimindeki değişikliklerinin para politikası üzerindeki olası etkileri konusunda temkinli açıklamalarda bulundu.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARLARINDA

Brian Lan, altındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğinin büyük ölçüde Fed'in gelecek dönemde alacağı faiz kararlarına ve bu kararların piyasalardaki faiz beklentilerini nasıl şekillendireceğine bağlı olduğunu söyledi.

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif gerilediğini gösterdi. Veriler, temmuz ayında istihdamda yaşanan sürpriz düşüşe rağmen iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğuna işaret etti.

Bu gelişmelerin ardından Fed'in enflasyonla mücadeleye odaklanmayı sürdürmesi bekleniyor.

PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini yüzde 64, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 36 olarak fiyatlıyor.

İRAN YAPTIRIMLARI DA GÜNDEMDE

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların radarında kalmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington yönetiminin İran'a yönelik "tarihin en sert yaptırımlarını" uygulayacağını söyledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELİYOR

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti.

Spot gümüş yüzde 1,3 artışla 68,92 Dolar/ons seviyesine çıkarken, platin yüzde 2,4 yükselişle 1.872,64 Dolar/ons oldu.

Paladyum da yüzde 1,3 değer kazanarak 1.351,28 Dolar/ons seviyesine ulaştı. Üç metalin de haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlandığı görüldü.