Altın üzdü, borsa güldürdü: O hisse bir haftada yüzde 31 kazandırdı! İşte piyasalarda son durum...

Bu hafta yatırım araçlarının performans tablosunda borsa ve döviz kurları yeşil bölgede kalırken, altın yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da özellikle sanayi hisselerine gelen alımlar endeksi yukarı taşırken, teknoloji tarafında sert düşüşler yaşandı.

BIST 100 ENDEKSİNDEN YÜZDE 3,25'LİK YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,25 oranında değer kazancıyla 14.467,25 puan seviyesinden kapattı. Dalgalı bir seyir izleyen endeks, hafta içinde en düşük 14.000,94 puanı test ederken, en yüksek 14.673,07 puana kadar tırmandı.

Sektörel bazda incelendiğinde haftanın kazananı sanayi endeksi oldu. Sanayi endeksi yüzde 4,35 artışla 20.065,47 puana, mali endeks yüzde 2,81 artışla 19.815,90 puana ve hizmetler endeksi yüzde 2,41 yükselişle 12.793,68 puana çıktı. Önceki haftaların gözdesi teknoloji endeksi ise bu hafta yüzde 2,80 oranında gerileyerek 46.057,38 puana düştü.

HAFTANIN ŞAMPİYONU PASİFİK TEKNOLOJİ

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran şirket yüzde 31,49'luk devasa artışla Pasifik Teknoloji oldu. Pasifik Teknoloji'yi, yüzde 23,14'lük değer kazancıyla Sasa Polyester ve yüzde 23,03'lük artışla Petkim takip etti.

Haftayı ciddi kayıplarla kapatan hisselerin başında ise teknoloji ve lojistik şirketleri yer aldı. Odine Teknoloji yüzde 40,89 ile en çok değer kaybeden hisse olurken; onu yüzde 40,85 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 13,09 düşüşle Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek (en değerli) şirketleri sıralamasında zirve değişmedi:

ASELSAN: 1 trilyon 795 milyar 500 milyon TL

Tüpraş: 796 milyar 730 milyon TL

Koç Holding: 571 milyar 845 milyon TL

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın, bu hafta düşüş eğilimindeydi.

Gram Altın:

24 ayar külçe altının gram fiyatı bir önceki haftaya göre yüzde 0,87 azalarak 6.830 TL'ye geriledi.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını:

Çeyrek altın yüzde 0,83 değer kaybıyla 11.190 TL'ye düşerken, cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,03 oranında azalarak 44.490 TL'den işlem gördü.

DÖVİZ KURLARINDA YÖN YUKARI

Döviz piyasasında genel olarak sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi.