Altın ve borsada düşüş sürüyor: İşte piyasalarda haftalık bilanço

Yatırım araçlarının haftalık performansında borsa, altın ve Euro yatırımcısına kaybettirirken, dolar sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirdi.

BIST 100 ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,88 oranında değer kaybetti. Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 11.926,04, en yüksek ise 12.750,45 puanı gören BIST 100 endeksi; haftayı 12.270,18 puandan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Güvenli liman altında da bu hafta düşüş eğilimi hakimdi. Kapalıçarşı verilerine göre piyasalardaki son durum şöyle şekillendi:

Gram Altın: Yüzde 1,53 azalışla 6.613 TL'ye geriledi.

Yüzde 1,53 azalışla 6.613 TL'ye geriledi. Çeyrek Altın: Geçtiğimiz hafta sonu 11.015 lira olan fiyatı, yüzde 1,41 değer kaybederek 10.860 TL'ye indi.

Geçtiğimiz hafta sonu 11.015 lira olan fiyatı, yüzde 1,41 değer kaybederek 10.860 TL'ye indi. Cumhuriyet Altını: Satış fiyatı yüzde 1,39 kayıpla 43.250 TL'den kapandı.

DÖVİZ KURLARINDA AYRIŞMA

Döviz piyasasında dolar ve Euro bu hafta zıt yönlü bir grafik çizdi. ABD doları haftayı yüzde 0,14 oranında değer kazancıyla 49,0350 TL'den tamamlarken, Euro yatırımcısına yüzde 0,69 kaybettirerek 55,4680 TL seviyesine indi.

FONLARDA YÜZ GÜLDÜREN TEK KATEGORİ

Borsadaki düşüş, fon piyasalarına da yansıdı. Haftalık bazda yatırım fonları yüzde 1,86, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Tüm kategoriler incelendiğinde, bu hafta yatırımcısına pozitif getiri sağlayan tek grup yüzde 0,64'lük oranla "Para Piyasası Fonları" oldu.