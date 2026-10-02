Altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti: Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam 29 bin olarak gerçekleşirken, beklentilerin altında kalan veri sonrası altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş görüldü.

ALTIN VE GÜMÜŞTE İSTİHDAM VERİSİ SONRASI YÜKSELİŞ

ABD'de açıklanan kritik veri öncesinde ons altın 4 bin 179 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Verinin ardından ons altın 4 bin 225 dolar civarında hareket etti.

Gram altın da veri öncesindeki 6 bin 606 lira seviyesinden 6 bin 664 lira seviyesine yükseldi.

Ons gümüş ise tarım dışı istihdam verisi öncesinde 61,05 dolar seviyesinde bulunurken, verinin ardından 61,70 dolar civarında işlem gördü.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi de ABD istihdam verisinin ardından geriledi.

Kritik veri öncesinde 102,066 puan seviyesinde bulunan dolar endeksi, açıklamanın ardından 101,817 puan seviyesine çekildi.