Altın ve gümüşte sert düşüş: Kritik ABD verisi piyasayı sarstı

ABD’de açıklanan ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı. Yıllık ÜFE artışı ise yüzde 5,4’e yükselerek yüzde 5,3 olan piyasa beklentisini aştı.

Çekirdek ÜFE aynı dönemde aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık çekirdek ÜFE yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki yükselişin özellikle enerji maliyetlerinden kaynaklanması, ABD’de enflasyon baskılarının sürdüğüne ilişkin endişeleri artırdı. Veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Eylül’de gerçekleştireceği faiz toplantısına ilişkin beklentileri de etkiledi.

ONS ALTIN 4 BİN 328 DOLARA GERİLEDİ

ÜFE verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hızlı satışlar görüldü.

Güne 4 bin 400 dolar seviyesinden başlayan ons altın, verinin ardından yaklaşık yüzde 1,70 değer kaybederek 4 bin 328 dolara kadar geriledi.

Gram altın ise 6 bin 860 liradan 6 bin 742 liraya düştü. Çeyrek altın 11 bin 60 liraya, yarım altın 22 bin 126 liraya, tam altın ise 45 bin 400 liraya geriledi.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 4'Ü AŞTI

Satış baskısı gümüş piyasasında daha sert hissedildi.

Ons gümüş, ÜFE verisinin ardından yüzde 4’ü aşan değer kaybıyla 64 dolar seviyesine çekildi. Gram gümüş ise 100 TL civarında işlem görmeye başladı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların odağı şimdi ABD’de açıklanacak ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

ÜFE’nin ardından gelecek tüketici enflasyonu verisi, Fed’in 15-16 Eylül toplantısında faiz konusunda atacağı adıma ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Piyasa fiyatlamalarında Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 60’ın üzerinde bulunuyor. Reuters’a göre ÜFE verisinin ardından faiz artırımı olasılığı yüzde 62 seviyesinde fiyatlandı.

Yüksek enflasyon ve tahvil getirilerindeki artış, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltırken, doların güçlenmesi de değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTIN İÇİN BİR SONRAKİ KRİTİK EŞİK

Altın ve gümüş fiyatlarının yönü açısından bir sonraki kritik veri ABD’nin ağustos ayı TÜFE rakamları olacak.

Tüketici enflasyonunun da beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed’in daha sıkı para politikası izleyeceği beklentisinin güçlenmesi ve değerli metaller üzerindeki satış baskısının artması beklenebilir.