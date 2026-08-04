Altın yatırımcısı için kritik hafta: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Ağustos 2026 Salı...

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasında olası görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamaları değerlendirmesi ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmasıyla haftanın ikinci işlem gününde sınırlı yükseldi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.199 TL Çeyrek altın 10.111 TL Cumhuriyet altını 40.284 TL Ons altın 4.052 Dolar Yarım altın 20.222 TL Tam altın 40.000 TL Gremse altın 100.309 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 bin 59,81 ABD Doları'na yükseldi.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin ipuçları verebilecek istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Bugün açıklanacak JOLTS açık iş pozisyonları verisinin ardından çarşamba günü ADP özel sektör istihdam raporu, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi yayımlanacak.

UZMAN: ZAYIF İŞGÜCÜ VERİSİ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, altının şu anda konsolidasyon sürecinde olduğunu belirtti.

Kedia, işgücü piyasasında zayıflama görülmesi halinde bunun ABD Doları üzerinde baskı oluşturabileceğini, bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti.

TRUMP 'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR' DEDİ, İRAN YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların sürdüğünü ve bunun Tahran'ın beş aydır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşması için "son şansı" olduğunu söyledi.

Ancak İran yönetimi, taraflar arasında herhangi bir müzakerenin yürütüldüğü veya planlandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri artırırken, bu durum enflasyon ve faiz beklentilerini de etkiliyor.

Artan fiyat baskılarının, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında daha sıkı para politikaları uygulayabileceği beklentisini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

FED'DE GÖZLER EYLÜL TOPLANTISINDA

Piyasalar, Fed'in son toplantısında politika faizini sabit bırakmasının ardından eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor.

New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyon baskılarının zamanla azalmasını beklediklerini ancak bu sürecin gerçekleşmemesi halinde Fed'in faiz artırımı dahil gerekli adımları atmaktan kaçınmayacağını söyledi.

CITI'DEN 5 BİN ABD DOLARI TAHMİNİ

Citi, yayımladığı analizde altın fiyatlarının önümüzdeki bir ay boyunca yatay seyredeceğini veya sınırlı geri çekilme yaşayabileceğini öngördü.

Banka, ardından yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanmasını beklediğini belirterek ons altının yılın dördüncü çeyreğinde 4 bin 500 ABD Doları'na, 2027'nin ilk yarısında ise 5 bin ABD Doları seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1 artışla 58,74 ABD Doları'na yükseldi.

Spot platin yüzde 1,2 artışla 1.646,59 ABD Doları'na, paladyum ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.279,55 ABD Doları'na çıktı.