Altın yatırımcısının gözü açıklanacak kritik kararda: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Temmuz 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin vereceği mesajlara odaklanmasıyla haftanın üçüncü işlem gününde yatay bir seyir izledi.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 6.135 TL Çeyrek altın 10.046 TL Cumhuriyet altını 40.000 TL Ons altın 4.022 Dolar Yarım altın 20.092 TL Tam altın 39.947 TL Gremse altın 100.175 TL

Spot altının ons fiyatı 4.029,08 ABD Doları seviyesinde önemli bir değişim göstermedi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 gerileyerek 4.028,10 ABD Doları'ndan işlem gördü.

FED'İN TONU ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Bloomberg HT'nin aktardığına göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Altının seyri büyük ölçüde bugünkü FOMC toplantısına bağlı. Son dönemdeki düşüş eğiliminin tersine dönmesi için Fed'in daha az şahin bir söylem benimsemesi gerekiyor" dedi.

Fed'in faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh ise TSİ 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

PİYASALAR FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASINI BEKLİYOR

FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu toplantıda politika faizini sabit bırakmasına yüzde 70 olasılık verirken, 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 30 olarak fiyatlıyor.

Öte yandan yatırımcılar, eylül ayında yapılacak toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını ise yüzde 76 seviyesinde görüyor.

BOE VE BOJ'DAN DA FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu hafta gerçekleştirecekleri para politikası toplantılarında da faiz oranlarını sabit bırakmaları bekleniyor.

Ancak her iki merkez bankasının da yükselen enflasyon risklerine ilişkin temkinli mesajlar vermesi öngörülüyor.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın ise yüksek faiz ortamında baskı altında kalmayı sürdürüyor. Artan faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselterek yatırımcı talebini sınırlıyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

ABD ordusu, İran'ın Batı Asya'daki ABD güçlerine yönelik fırlattığı çok sayıda balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı hedef alan balistik füze saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Öte yandan petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının azalmasının arz endişelerini artırmasıyla yükselişini sürdürdü.

COMMERZBANK ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Commerzbank, yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 4.500 ABD Doları'na düşürürken, yıl sonunda gümüşün ons fiyatının 67 ABD Doları seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,9 yükselişle 57,65 ABD Doları'na, platin yüzde 0,3 artışla 1.600,40 ABD Doları'na çıktı. Paladyum ise yüzde 0,7 değer kaybederek 1.261 ABD Doları seviyesine geriledi.