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Altın yatırımcısının gözü bu veride: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Ekim 2026 Cuma...

Altın yatırımcısının gözü bu veride: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Ekim 2026 Cuma...

2.10.2026 09:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın yatırımcısının gözü bu veride: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Ekim 2026 Cuma...

2 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 2 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde düşüş görüldü. Doların değer kazanması ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, piyasaların gözü ABD’nin açıklayacağı tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.596 TL
Çeyrek altın 10.832 TL
Cumhuriyet altını 43.194 TL
Ons altın 4.173 dolar
Yarım altın 21.660 TL
Tam altın 42.859 TL
Gremse altın 107.476 TL

ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 3’Ü AŞTI

Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.154,78 dolara gerilerken, haftalık kayıp yüzde 3’ü aştı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.184 dolara indi.

Doların haftalık bazda değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

ABD Hazine tahvillerinde de getiriler yükselişini sürdürdü. 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri, perşembe günü 2002’den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, piyasaların ABD faiz beklentileri ile Batı Asya’daki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Rodda, ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed’in faiz politikası açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Güçlü bir istihdam verisinin faiz artışı beklentilerini destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini söyledi.

Eylül ayına ilişkin ABD tarım dışı istihdam verisi TSİ 15.30’da açıklanacak.

FED’E İLİŞKİN FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD’de enflasyonun ağustosta beklentilerin altında arttığını ve önceki aya ilişkin fiyat baskılarının daha önce açıklanandan daha ılımlı olduğunu ortaya koydu.

Piyasalarda Fed’in bu ay faiz artıracağına ilişkin beklenti, haftanın başındaki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden yüzde 25’e geriledi. Aralık ayında faiz artışı ihtimali ise yüzde 79 seviyesinde fiyatlanıyor.

Fed yetkilileri de hafta boyunca yeni bir faiz artışına karar vermeden önce daha fazla ekonomik veri görülmesi gerektiği yönünde mesajlar verdi.

BATI ASYA’DAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. İran’ın, ABD’nin geniş çaplı askeri saldırıları yeniden başlatması halinde daha kapsamlı ve güçlü bir karşılık vermeye hazırlandığı, ancak diplomatik girişimlerini de sürdürdüğü bildirildi.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE DE DÜŞÜŞ

Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 60,53 dolara, platin yüzde 0,4 düşüşle 1.716,93 dolara indi.

Paladyum ise yüzde 0,1 yükselerek 1.172,80 dolara çıktı. Gümüş, platin ve paladyumun üçü de haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

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