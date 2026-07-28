Altın yatırımcısının gözü Fed'de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2026 Salı...

Altın fiyatları, güçlü seyreden ABD Doları'nın etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde geriledi. Yatırımcıların odağı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ve para politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 6.167 TL Çeyrek altın 10.081 TL Cumhuriyet altını 40.157 TL Ons altın 4.049 Dolar Yarım altın 20.162 TL Tam altın 40.310 TL Gremse altın 101.085 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4.044,81 dolara geriledi. Önceki işlem gününde gün içinde yüzde 1'e kadar yükselen değerli metal, elde ettiği kazançların bir bölümünü geri verdi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,8 değer kaybederek ons başına 4.045,40 dolardan işlem gördü.

GÜÇLÜ ABD DOLARI ALTINI BASKILADI

ABD Doları, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, bu durum ABD Doları üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi. Böylece altına yönelik talep zayıflarken fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştu.

PİYASALAR FED'İN VERECEĞİ MESAJLARA ODAKLANDI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, “Altın 3.950 ile 4.200 dolar arasındaki dar bantta dalgalanıyor. Piyasa şu anda Fed’den gelecek sinyalleri bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in iki gün süren para politikası toplantısı çarşamba günü sona erecek. Piyasalar, yalnızca faiz kararını değil, karar metni ile Fed yetkililerinin açıklamalarından çıkacak para politikası sinyallerini de yakından takip edecek.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Piyasalarda ana senaryo Fed'in politika faizini sabit bırakması yönünde olsa da son bir haftada faiz artışı beklentisi belirgin şekilde güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in politika faizini sabit bırakma ihtimalini yüzde 62 olarak fiyatlıyor. Buna karşılık en az 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 38'e yükseldi. Bu oran, yalnızca bir hafta önce yüzde 16 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan piyasalar, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 81 olarak fiyatlamaya devam ediyor.

TRUMP'TAN FED'E FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Fed'e faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

Trump, ABD ekonomisinin küresel rekabet gücünü artırabilmesi için dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini savundu.