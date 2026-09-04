Altın yatırımcısının gözü kulağı ABD'de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Eylül 2026 Cuma...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken, yatırımcıların gözü ABD'den gelecek kritik istihdam verisine çevrildi. Spot altının ons fiyatı 4.468,27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.968 TL Çeyrek altın 11.370 TL Cumhuriyet altını 45.272 TL Ons altın 4.469 Dolar Yarım altın 22.712 TL Tam altın 45.041 TL Gremse altın 112.948 TL

Değerli metal, haftalık bazda ise sınırlı bir yükselişe hazırlanıyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Beklentilerin üzerinde veya altında gelecek istihdam verisinin altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabileceği değerlendiriliyor.

ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altın, perşembe günü yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak dikkat çekti. Yükselişte Fed Guvernörü Christopher Waller'ın faiz politikasına ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Waller, enflasyon baskılarının ılımlı seyrini sürdürmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğini ifade etti. Açıklamaların ardından piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler gerilerken, altındaki yükseliş hız kazandı.

FED AÇIKLAMASI FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlıyor.

Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesi halinde, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin daha da zayıflaması bekleniyor.

Böyle bir durumda faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebileceği ve fiyatların destek bulabileceği değerlendiriliyor.

KRİTİK VERİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Cnbc-E'de yer alan habere göre VT Markets Global Strateji Operasyonları Başkanı Ross Maxwell, ABD'de istihdam verilerinin zayıf gelmesi ve işsizlik oranındaki yükselişin faiz artırımı için gerekçeleri zayıflatabileceğini belirtti.

Maxwell, bu senaryonun altın fiyatlarında yükselişi destekleyebileceğini ifade etti. Ancak gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalardaki beklentileri yeniden değiştirebileceğine dikkat çekti.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTINA GÜÇLÜ DESTEK

Yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Buna karşın merkez bankalarının güçlü altın talebi, değerli metalde yaşanabilecek olası düşüşleri sınırlayan önemli etkenler arasında gösteriliyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif yükselmesi ise iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğuna işaret etti.

BATI ASYA'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARIN RADARINDA

ABD ile İran arasındaki çatışmalar da piyasaların radarında bulunuyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ile Tahran arasındaki çatışmaların savaş olarak nitelendirilemeyeceğini belirtirken, sürecin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir takvim paylaşmadı.

Çatışmaların uzaması halinde enerji fiyatlarında yaşanabilecek yükseliş ve buna bağlı olarak enflasyon beklentilerinde meydana gelebilecek değişimler, altın fiyatları üzerinde de etkili olabilir.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Altın yatay seyrini korurken diğer değerli metallerde düşüş görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 66,59 dolar seviyesine indi. Platin yüzde 1,5 değer kaybederek 1.799,44 dolara düşerken, paladyum da yaklaşık yüzde 1'lik kayıpla 1.408,75 dolar seviyesine geriledi.

Gümüş, platin ve paladyumun haftayı sınırlı kayıplarla tamamlaması bekleniyor.