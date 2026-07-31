Altında beş ay sonra ilk aylık kazanç yolda: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2026 Cuma...

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve ABD Doları'ndaki toparlanmanın etkisiyle geriledi. Buna karşın değerli metal, ay boyunca görülen güçlü alımlar sayesinde son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.229 TL Çeyrek altın 10.165 TL Cumhuriyet altını 40.475 TL Ons altın 4.075 ABD Doları Yarım altın 20.331 TL Tam altın 40.359 TL Gremse altın 101.207 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.076,53 ABD Doları'na geriledi. Buna rağmen altın haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7 yükseliş kaydetme yolunda ilerliyor. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 gerileyerek 4.074,20 ABD Doları'ndan işlem gördü.

4 BİN ABD DOLARI SEVİYESİ GÜÇLÜ DESTEK OLDU

Bloomberg HT'nin aktardığına göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki geri çekilmenin kâr satışları ve ABD Doları'ndaki toparlanmadan kaynaklandığını belirtti.

Waterer, altının bu ay daha güçlü bir performans sergilediğini ifade ederek, özellikle 4 bin ABD Doları seviyesinin güçlü bir destek oluşturduğunu ve düşüşlerde alıcıların bu seviyeye yöneldiğini söyledi.

DOLARDAKİ TOPARLANMA ALTINI BASKILADI

ABD Doları, perşembe günü Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşamasının ardından cuma günü yüzde 0,3 değer kazandı.

Doların yeniden güçlenmesi, ABD Doları cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirirken, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. Fed Başkanı Kevin Warsh ise gelecek döneme ilişkin net bir yönlendirme yapmadı.

Buna rağmen piyasalarda faiz artırımı beklentileri sürerken, CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Orta Doğu'da artan gerilim de piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda iki doğalgaz gemisini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen enerji sevkiyatına ilişkin endişeleri artırdı.

BCA Research analistleri ise Hürmüz Boğazı'ndaki krizin zamanla etkisini azaltmasını beklediklerini ancak jeopolitik kutuplaşma, küreselleşmedeki yavaşlama ve ABD'nin mali dengesizliklerinin altına yönelik güvenli liman talebini desteklemeye devam edeceğini değerlendirdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,8, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,8 değer kaybetti. Buna karşın platin ve paladyumun aylık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlandığı belirtildi.