Altında dikkatler ABD ara seçimlerinde: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Eylül 2022)
Altın, dikkatlerin son enflasyon verileri ve ABD’de yapılacak ara seçimlerin sonuçlarının değerli metalin yönü hakkında yeni ipuçları sağlayabileceği düşüncesiyle ABD'ye çevrilmesiyle art arda ikinci gününde de düştü.
Altında dikkatler ABD'de yapılacak ara seçimlere çevrildi.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,8 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 995,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 998 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor.
ONS NE KADAR OLDU ?
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.669 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 52 ihtimalle 50, yüzde 48 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
Analistler, bugünün veri gündeminde Euro bölgesinde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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