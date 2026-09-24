Altında düşüş devam edecek mi? Uzmanların beklentisi belli oldu

Altın fiyatlarında yön yeniden ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrilirken, güçlü ABD ekonomisi ve yeni faiz artışı ihtimali değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Spot altının ons fiyatı 24 Eylül itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 281,98 dolara geriledi.

Aralık teslim ABD altın vadeli kontratları ise önemli bir değişim göstermeden 4 bin 317,50 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye'de güncel fiyatlara göre gram altın 6 bin 729 TL, çeyrek altın 11 bin 6 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını 43 bin 883 TL, yarım altın 22 bin 6 TL, tam altın ise 43 bin 838 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Gremse altın 109 bin 931 TL seviyesinde bulunurken ons altın 4 bin 284 dolar seviyesinde.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki geri çekilmenin arkasında Fed'in faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutabileceği beklentisi öne çıkıyor.

VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, yatırımcıların özellikle Fed'in yüksek faiz politikasını ne kadar sürdüreceğine odaklandığını belirtti. ABD dolarının seyri, Hazine tahvil getirilerindeki hareketler ve Batı Asya'daki petrol ile enerji arzına ilişkin riskler de altın piyasasının radarında bulunuyor.

FED GEÇEN HAFTA FAİZİ ARTIRDI

Fed, geçen hafta politika faizinde 25 baz puanlık artışa giderek faiz aralığını yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltti.

Ekonomik aktivitenin güçlenmesi ve enflasyon baskılarının artması, para politikasının sıkı kalabileceğine yönelik beklentileri destekliyor. Piyasalar şimdi ekim ayının sonlarında gerçekleştirilecek toplantıya odaklanmış durumda.

YENİ FAİZ ARTIŞI ALTINI DAHA FAZLA BASKILAYABİLİR

Yeni bir faiz artışının gündeme gelebileceğine ilişkin beklenti de altının yönünde belirleyici başlıklardan biri.

Ross Maxwell, Fed'den yeni faiz artışına yönelik daha net bir sinyal gelmesinin altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini belirtti.

Bunun nedeni ise altının faiz getirisi sağlamaması. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde tahvil gibi getiri sunan yatırım araçlarının cazibesi artabilirken altın görece daha az cazip hale gelebiliyor.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ DE ALTININ KARŞISINDA

ABD'de çarşamba günü açıklanan veriler, ticari faaliyetlerin eylül ayında beş yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Güçlü talebin tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdığı ve fiyatları yukarı çektiği belirtildi. Bu tablo, Fed'in enflasyonla mücadele için faizleri yüksek tutabileceği beklentisini daha da güçlendirdi.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altının bundan sonraki yönü konusunda ise net bir beklenti ortaya konulmuyor.

Intesa Sanpaolo ekonomisti Daniela Corsini, değerli metaller için temel senaryolarında belirgin bir yön beklemediklerini ifade etti. Corsini, piyasalardaki oynaklığın yüksek kalabileceğini ve altının birkaç çeyrek boyunca ons başına ortalama 4 bin 200 dolar civarında işlem görebileceğini değerlendirdi.

Altının bundan sonraki hareketinde Fed'in faiz kararları kadar ABD doları ve Hazine tahvil getirileri ile petrol ve enerji arzındaki gelişmeler de yakından izlenecek.

PETROLDEKİ GERİLEME ALTININ KAYBINI SINIRLADI

Altını etkileyen bir başka gelişme petrol cephesinden geldi. İran'ın ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla diplomasiye açık olduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Washington ile Tahran arasında savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda ise önemli görüş ayrılıklarının sürdüğü aktarıldı.

Petrol fiyatlarının gerilemesi, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini beraberinde getirdi. Bu gelişme altındaki kayıpların sınırlanmasına katkı sağladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE YÖN AYRIŞTI

Altındaki düşüşe diğer değerli metaller aynı yönde eşlik etmedi.

Spot gümüş yüzde 0,6 kayıpla ons başına 64,07 dolara, paladyum yüzde 0,1 düşüşle 1.260,70 dolara geriledi.

Platin ise yüzde 0,2 değer kazanarak ons başına 1.754,05 dolara çıktı.

Böylece 24 Eylül'de gümüş ve paladyum gerilerken platinde yükseliş kaydedildi.