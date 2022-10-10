Altında düşüş: Haftaya geriden başladı
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.006 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.006 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.740 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 1.684 dolardan işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 1.012 liradan tamamladı.
Analistler, cuma günü ABD'de tahminlerden güçlü gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarına devam edebileceği beklentisini artırdığını, bunun da doları desteklerken, altın fiyatını baskıladığını söyledi.
ABD'de işsizlik oranının yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan analistler, açıklanan veriler sonrası Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimalinin yüzde 77'ye yükseldiğini dile getirdi.
Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.660 ve 1.640 doların destek, 1.700 ve 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
İlgili Haberler
- Altın 2.5 yılın en düşük seviyesinde: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (28 Eylül 2022)
- Altın fiyatlarında son durum: Cumhuriyet altın, küçük altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (23 Ağustos 2022)
- Altında Fed fiyatlaması: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (22 Ağustos 2022)
-
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kiev'e roket yağdı!
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması