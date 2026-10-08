Altında düşüş sonrası yön değişti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Ekim 2026 Perşembe...

Spot altın yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.132,66 dolara çıktı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.547 TL Çeyrek altın 10.778 TL Cumhuriyet altını 42.976 TL Ons altın 4.138 Dolar Yarım altın 21.551 TL Tam altın 42.485 TL Gremse altın 106.539 TL

Altın, çarşamba günü güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 artışla 4.157,60 dolara yükseldi.

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE 4.275 DOLAR

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının kısa vadeli görünümünün halen zorlu olduğunu belirtti.

Piyasanın şimdilik satıcıların kontrolünde olduğunu söyleyen Weston, kısa vadeli yükseliş beklentisinin güçlenmesi için ons altının 4.275 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini ifade etti.

Weston, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin güçlü ekonomik görünümden çok kamu borcu ve maliye politikasına ilişkin risklerle ilişkilendirilmesi halinde altının tahvil getirilerinden pozitif ayrışabileceğini belirtti.

Bu senaryoda, altının para birimlerindeki değer kaybına karşı korunma aracı olarak yeniden öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

PİYASANIN GÖZÜ FED'İN FAİZ PATİKASINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri arasında geçen ay yapılan toplantıda faiz artırımının gerekliliği konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

Toplantı tutanaklarına göre bazı üyeler enerji ve diğer fiyat şoklarının etkisini sınırlamak için faiz artırımını gerekli görürken, daha şahin üyeler talep kaynaklı enflasyon baskısına karşı yeni artıştan yana görüş bildirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 18 olarak fiyatlıyor.

Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Yüksek faizler, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

IMF'DEN KÜRESEL EKONOMİ UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da küresel ekonomiye ilişkin risklere dikkat çekti.

Georgieva, yüksek enerji fiyatları, rekor seviyelerdeki kamu borcu ve yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artışın küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu belirtti.

IMF Başkanı, hükümetlere maliye ve para politikalarında koruyucu önlemler alma çağrısında bulundu.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 60,36 dolara çıktı.

Platin yüzde 1,8 yükselerek 1.660,05 dolara, paladyum ise yüzde 1,6 artışla 1.142 dolara ulaştı.