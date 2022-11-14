Altında Fed etkisi: Gram altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:49

Altın geçtiğimiz hafta ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle değer kazansa da Fed Guvernörü Christopher Waller'ın faiz oranlarıyla ilgili yaptığı şahin yorumlarla geriledi.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1,02 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.053,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla 1.054 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜŞTE

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bu hafta yoğun makroekonomik takvimi varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.