Altında kritik 'eylül ayı' senaryosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Temmuz 2026 Cuma...

Altın fiyatları, doların zayıflamasının desteğiyle haftanın son işlem gününde sınırlı yükseliş kaydetti. Ancak ABD ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle artan enflasyon ve faiz endişeleri, değerli metalin haftayı kayıpla kapatma ihtimalini güçlendirdi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.227 TL Çeyrek altın 10.237 TL Cumhuriyet altını 40.716 TL Ons altın 4.121 Dolar Yarım altın 20.455 TL Tam altın 40.624 TL Gremse altın 101.872 TL

Spot altın yüzde 0,2 yükselişle ons başına 4.128,92 dolara çıkarken, haftalık bazda yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmeye hazırlanıyor. ABD'de işlem gören vadeli altın kontratları ise 4.139,50 dolar seviyesinde yatay seyretti.

DOLARDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Dolar endeksinin son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Zayıflayan dolar, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ANALİSTLERDEN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD-İran ilişkilerine yönelik belirsizliğin yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olduğunu belirtti.

"Altın, dünkü yükselişin ardından bugün konsolidasyon sürecinde. Yatırımcılar, ABD-İran ilişkilerine yönelik belirsizlik nedeniyle daha fazla yükseliş yönünde pozisyon almakta temkinli davranıyor." dedi.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON KAYGILARINI ARTIRDI

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların devam etmesi petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güney kıyıları ile doğu bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından Körfez'deki ABD askeri üsleri ve altyapısını hedef aldığını açıkladı.

Jeopolitik gerilimin etkisiyle petrol fiyatları haftalık bazda yükselişe hazırlanırken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişeleri güç kazandı.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD ile İran arasında artan gerilim nedeniyle yatırımcılar, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini daha güçlü fiyatlamaya başladı.

CME FedWatch verilerine göre, geçen hafta yaklaşık yüzde 54 seviyesinde bulunan eylül ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 64'e yükseldi.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmaması nedeniyle yatırımcıların ilgisini kaybedebiliyor.

Tim Waterer, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde altının geri çekilmelerde alıcı bulabileceğini belirterek, "Petrol fiyatları mevcut seviyelerde kaldığı sürece altının geri çekilmelerde alıcı bulmaya devam etmesini bekliyorum. Ancak petrolde yaşanacak sert bir yükseliş, enflasyon ve faiz endişelerini yeniden alevlendirebilir ve bu durum altın için olumsuz olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in bu hafta yayımlanan haziran ayı toplantı tutanakları da politika yapıcıların enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerden duyduğu endişenin arttığını ortaya koydu.

HSBC ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

HSBC, Fed'in daha şahin para politikası izleyebileceği beklentisi ve güçlü dolar görünümünü gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında spot gümüş yüzde 0,8 artışla ons başına 60,46 dolara yükseldi. Platin yüzde 1,6 değer kazanarak 1.636,68 dolara, paladyum ise yüzde 1,6 artışla 1.267 dolara çıktı.

Buna karşın gümüş, platin ve paladyumun da haftayı değer kaybıyla tamamlaması bekleniyor.