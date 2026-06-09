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Altında tarihi çöküş senaryosu: Dev banka düşüş için o dönemi işaret etti

Altında tarihi çöküş senaryosu: Dev banka düşüş için o dönemi işaret etti

9.06.2026 15:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altında tarihi çöküş senaryosu: Dev banka düşüş için o dönemi işaret etti

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve yüksek enerji fiyatlarının baskıladığı altın için uluslararası analistlerden düşüş uyarısı geldi. Jeopolitik risklerin küresel talebi zayıflatması, yüksek faiz ve güçlü doların etkisiyle değerli metalde kısa vadeli görünümün negatif olduğunu belirten uzmanlar, krizin yaz sonuna kadar sürmesi halinde fiyattaki geri çekilmenin derinleşebileceğini öngörüyor.
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Altın fiyatları, 29 Ocak’ta ons başına 5.594 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından sert düşüş sürecine girdi. Uluslararası finans kuruluşu Citi’nin analistleri tarafından yayımlanan yeni raporda, değerli metalde düşüş alanının devam edebileceği belirtildi.

Citi analistleri, Hürmüz Boğazı’nın yaz sonuna kadar kapalı kalması halinde ons altının 3.500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Bu tahmin, salı günü görülen 4.357 dolar/ons seviyesine göre yaklaşık yüzde 19,7’lik düşüş anlamına geliyor. Raporda, piyasa dalgalanmalarında geleneksel olarak “güvenli liman” olarak görülen altının kısa vadede “oldukça yüksek riskli” bir görünüm sergilediği ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ KRİZ ALTINI BASKILIYOR

Citi’nin değerlendirmesinde, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yaz boyunca fiilen kapalı kalması durumunda küresel altın talebinde zayıflama yaşanabileceği belirtildi.

Analistler, bu senaryoda altın fiyatlarının yaklaşık dokuz ay önce görülen 3.500 dolar/ons seviyelerine kadar geri çekilebileceğini tahmin etti.

Raporda, “Kısa vadeli risk eğilimi negatif görünüyor ve bu seviyelerden yapılacak düşüş alımları, ancak gerilimlerin yeniden tırmanmayacağına dair güçlü bir öngörü var ise mantıklı” ifadeleri kullanıldı.

YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLAR ETKİSİ

Analistler, altın piyasası üzerindeki baskının yalnızca jeopolitik risklerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Raporda, “Altının şu an karşı karşıya olduğu olumsuz rüzgarların büyük bir kısmı, doğrudan veya dolaylı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki açmazdan ve yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Buna yüksek reel faizler, güçlü dolar, zayıf gelişmekte olan piyasa faaliyetleri ve merkez bankalarının söylem değişikliği nedeniyle zayıflayan yatırımcı alımları da dahil” değerlendirmesine yer verildi.

ALTINDA DİP SEVİYE SENARYOSU

Citi analistleri, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin azalması ve enerji fiyatlarının geri çekilmesi durumunda altın üzerindeki baskının hafifleyebileceğini belirtti.

Raporda, enerji fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altının dip seviyesini bulabileceği ve piyasadaki satış baskısının zayıflayabileceği ifade edildi.

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