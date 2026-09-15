Altında yeni dönem sinyali: Piyasada dikkat çeken hareketlilik

Fed'in 16 Eylül'deki toplantısında faiz artırması beklenirken, altın fiyatlarında geleneksel faiz baskısının sınırlı kaldığı görülüyor. Ons altın 4 bin 288 dolar seviyesinde işlem görürken gümüş 63,06 dolara geriledi. Değerli metallerde günlük kayıpların yüzde 1 ile yüzde 1,6 arasında kalması, faiz artışlarının altın üzerinde daha sert satış baskısı yaratacağı beklentilerini zayıflattı.

ALTIN İLE REEL FAİZLER ARASINDAKİ BAĞ ZAYIFLADI

JPMorgan analistlerinin belgelerinde yer alan değerlendirmeler, altın ile reel faizler arasındaki ilişkinin son yıllarda belirgin biçimde değiştiğini ortaya koyuyor. 2022'den bu yana 10 yıllık Hazine enflasyon korumalı tahvillerinin (TIPS) reel getirileri pozitif kalmasına rağmen altının yeni rekorlara ulaşması, geçmişteki negatif korelasyonun büyük ölçüde kırıldığını gösteriyor.

Piyasalardaki bu değişimde altına yönelik talebin kaynağındaki dönüşüm etkili oldu. 2008 sonrasında Batılı ETF yatırımcıları ve kısa vadeli reel getiri arayan yatırımcılar öne çıkarken, son dönemde merkez bankalarının altın talebindeki ağırlığı arttı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINI SÜRDÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının altın talebindeki güçlü seyrini ortaya koyuyor. Merkez bankaları 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ayrı ayrı 1.000 tonun üzerinde altın alırken, 2025'te toplam alım 863 ton oldu.

Uzun vadeli rezerv politikası izleyen merkez bankalarının, kısa vadeli bir FOMC faiz artışı nedeniyle altın pozisyonlarından çıkmadığı belirtiliyor. Polonya ve Çin'in resmi sektör alımları da devam ediyor.

Çin, 2026'nın ikinci çeyreğinde 33 ton altın alarak rezervlerini artırmayı sürdürdü. Böylece merkez bankası talebi, altın fiyatlarını kısa vadeli faiz beklentilerinden daha bağımsız hale getiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK BANKALAR TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesine karşın büyük finans kuruluşlarının altın fiyatı tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmemesi dikkat çekiyor.

Goldman Sachs: 2026 sonu için 4.900 dolar

JPMorgan: Dördüncü çeyrek için 4.500 dolar

Bank of America: 2026 ortalaması için 4.360 dolar

HSBC: Ortalama fiyat beklentisi 4.560 dolar

Bu tahminler, faiz politikasındaki sıkılaşmaya rağmen küresel bankaların altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruduğunu gösteriyor.

ALTIN 4 BİN DOLAR SEVİYESİNDEN YENİDEN YÜKSELDİ

Altın, ocak ayında 5.600 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördükten sonra bahar aylarında sert bir düzeltme yaşadı. Yılın ikinci yarısında ise 4.000 dolar seviyesinden yeniden toparlanarak yükselişe geçti.

16 Eylül'deki Fed kararının kısa vadede fiyatlarda dalgalanma yaratması ve altını aşağı çekmesi mümkün. Ancak son üç yıldaki hareketler, faiz artışlarının altının uzun vadeli yükseliş hikayesini geçmişte olduğu kadar kolay biçimde bozamadığını gösteriyor.