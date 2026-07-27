Altında yeni yön ne olacak? Milyar dolarlık gruptan ezber bozan rapor

ABD ile İran arasında gerilimin zaman zaman tırmanıp zaman zaman azalması ve jeopolitik belirsizliklerin sürmesine rağmen altın fiyatları 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kısa vadede aşağı yönlü riskler gündemde kalırken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'tan dikkat çeken bir altın değerlendirmesi geldi.

Şirket, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yatırımcıların portföylerinde altına yer vermeyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

BLACKROCK'TAN UZUN VADELİ ALTIN MESAJI

BlackRock Global Allocation Strategy Portföy Yöneticisi Russ Koesterich, yayımladığı değerlendirme notunda, yatırımcıların son dönemde güçlü şirket kârlılıkları ve nakit akışlarına odaklandığını, bu nedenle altının ikinci planda kaldığını belirtti.

Koesterich, buna rağmen altına yönelik uzun vadeli yatırım tezinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Yılın başındaki güçlü yükselişin ardından altının ocak ayında gördüğü tarihi zirveden yaklaşık yüzde 25 gerilediğini belirten Koesterich, yıl genelindeki değer kaybının ise yaklaşık yüzde 7 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Koesterich, "Altın, aşağı yönlü risklere karşı koruma sağlamaktan ziyade portföylere ilave risk ekleyen bir varlık haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

DOLARDAKİ GÜÇLENME ALTINI BASKILADI

Koesterich'e göre altın fiyatlarında yaşanan sert düzeltmenin temel nedeni ABD Doları'ndaki güçlenme oldu.

Dolar Endeksi'nin (DXY) ocak ayındaki dip seviyelerden bu yana yüzde 6'nın üzerinde yükseldiğini belirten Koesterich, küresel enerji şokuna yönelik endişeler, ABD borsalarındaki güçlü görünüm ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilerdeki değişimin doları desteklediğini ifade etti.

Ayrıca doların güçlenmesiyle birlikte enflasyondan arındırılmış uzun vadeli tahvil faizlerinin de yükseldiğini belirten Koesterich, 10 yıllık reel faizlerin mart başındaki yaklaşık yüzde 1,65 seviyesinden yüzde 2,20'ye çıktığını ve bunun altın fiyatları üzerinde önemli baskı oluşturduğunu söyledi.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİ ALTINA İLGİYİ AZALTTI

Koesterich, altın üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsurun ise yatırımcıların yapay zekâ temalı hisselere yönelmesi olduğunu belirtti.

Borsadaki getirilerin giderek daha dar bir yapay zekâ şirketi grubunda yoğunlaştığını ifade eden Koesterich, "Kazanç üretmeyen bir varlık olan altın, yatırımcılar tarafından yavaş büyüyen ve istikrarlı şirketler gibi büyük ölçüde göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Kısa vadeli baskılara rağmen altının çeşitlendirilmiş yatırım portföylerinde önemli bir rol üstlenmeye devam ettiğini vurgulayan Koesterich, yüksek kamu borçları, bütçe açıkları, para birimlerinde değer kaybı riski ve jeopolitik belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Bu nedenle yatırımcıların portföylerinde makul ölçüde altın bulundurmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Koesterich, değerli metalin uzun vadeli stratejik önemini koruduğunu ifade etti.