Altında yükseliş kısa sürdü! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Temmuz 2026 Perşembe...

Ons fiyatındaki yükselişe paralel dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 bin 269 liradan tamamladı.

Ortadoğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki baskısını da sürdürüyor.

ABD ile İran arasında süren askeri hareketlilik risk iştahını sınırlayan bir unsur olarak ön plana çıkarken bölgede ABD ile İran kuvvetlerinin hamleleriyle jeopolitik risklerin Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra diğer önemli ticaret güzergahlarına da yayılabileceği endişeleri varlığını koruyor.

KIZILDENİZ'DE ÇATIŞMA RİSKİ

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" açıklamasıyla sıcak çatışmanın Babülmendep Boğazı'na ve Kızıldeniz'e yayılma riski başta petrol fiyatları olmak üzere piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün faiz oranlarına duyarlı ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıkarak 14 Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeyi test ederken, yeni günde yüzde 4,31'de dengelendi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3 baz puan artışla yüzde 4,66 seviyesine yükselmesinin ardından yeni günde son 2 ayın zirvesi olan yüzde 4,67'de bulunuyor.

Dolar endeksi 101 seviyelerindeki duruşunu korurken hafta başından bu yana küresel ticaret gerilimlerinin etkisiyle yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı beklentileri ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 125 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 6 bin 257 lira seviyesinden işlem görüyor.

İşte 23 Temmuz 2026 perşembe altın fiyatları...

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.257 TL Çeyrek altın 10.233 TL Cumhuriyet altını 40.764 TL Ons altın 4.110 ABD Doları Yarım altın 20.479 TL Tam altın 41.106 TL Gremse altın 103.081 TL





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Analistler, bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.