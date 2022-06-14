Altında yükseliş sürüyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazandı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.015 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 1.009,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 1.015 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.666 lira, Cumhuriyet altını da 6.790 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.830 dolardan işlem görüyor.
"ALTININ ONS FİYATINDA OYNAKLIĞI ARTIRDI"
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti.
Dünkü yüzde 2,8'lik düşüşün ardından yeni günde altının ons fiyatında tepki alımlarının etkili olduğunu kaydeden analistler, Fed'in faiz kararına kadar oynaklığın yüksek seyredebileceğini aktardı.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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