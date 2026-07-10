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Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı
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Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

10.07.2026 17:36:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Zirveden sert gerileyen altın fiyatları, yüksek maliyetler nedeniyle bugüne kadar piyasayı uzaktan izleyen yurttaş için yeni bir alım penceresi açarken, uzmanlar düşüşün kalıcı olmayacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Altın fiyatlarında rekor seviyelerin ardından yaşanan sert geri çekilme, daha önce yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım yapamayan yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Analistler ise altındaki düşüşün kalıcı olmayabileceğini belirterek yatırımcıların dikkat etmesi gereken üç temel noktaya işaret ediyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Ons altın, Ocak ayında 5 bin 589 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini görmesinin ardından yaklaşık yüzde 26 değer kaybetti. 10 Temmuz itibarıyla ons altın 4 bin 102 dolar, gram altın ise 6 bin 193 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Rekor seviyelerden gelen geri çekilme piyasada dikkat çekerken, daha önce yüksek fiyatlar nedeniyle altına yatırım yapamayanlar için yeni bir fırsat oluşturdu.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

ANALİSTLERDEN ALTIN YATIRIMINDA 3 KRİTİK UYARI

Analistlere göre altına yatırım yapmayı düşünenlerin öncelikle yatırım aracını doğru seçmesi gerekiyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Fiziki altının yanı sıra altın fonları, borsa yatırım fonları (ETF) ve emeklilik fonları üzerinden de yatırım yapılabiliyor. Ancak her yatırım aracının farklı risk ve getiri özellikleri bulunduğu için yatırımcıların kendi hedeflerine ve risk profiline uygun tercihte bulunması öneriliyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

İkinci önemli nokta ise yatırım kararını gereğinden fazla ertelememek. Analistler, altın fiyatlarının geçmişte sert düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçtiğini hatırlatarak uzun süre beklemenin fırsat maliyeti oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Üçüncü olarak ise portföy çeşitliliğinin korunması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, fiyatların gerilemesi nedeniyle yatırımcıların tüm varlıklarını altına yönlendirmemesi gerektiğini, altının portföy içindeki ağırlığının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde tutulmasının daha dengeli bir yaklaşım olacağını belirtiyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

GÜVENİLİR KURUMLAR TERCİH EDİLMELİ

Analistler, özellikle fiziki altın alımlarında güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Sertifikalı ürünler, şeffaf işlem süreçleri ve güvenilir tedarikçilerle çalışmanın yatırımcıların karşılaşabileceği riskleri azaltabileceği ifade edilirken, işlem yapılacak kurumların geçmiş performansı ve müşteri deneyimlerinin de araştırılması tavsiye ediliyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

BANKALARDAN ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNLER

Küresel yatırım bankaları ise altın fiyatlarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini koruyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Scotiabank, küresel risk iştahının azalması halinde ons altının 3 bin 150 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini, buna karşın jeopolitik belirsizliklerin artması ve faiz indirimlerinin başlaması durumunda 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Deutsche Bank ve JPMorgan, 2027 yılı için ons altının 6 bin doların üzerine yükselebileceğini tahmin ederken, Bank of America da uzun vadede altının 5 bin doların üzerindeki seviyelere ulaşma potansiyelini koruduğunu belirtiyor.

Altındaki tarihi geri çekilme fırsat mı, tuzak mı? İşte analistlerin 3 kritik uyarısı

Analistler, kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine uzun vadeli ve dengeli bir yatırım stratejisinin daha sağlıklı sonuçlar verebileceğini ifade ediyor.

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