Altını geride bıraktı: Gümüş fiyatlarında tarihi yükseliş

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı çoğunlukla altında olsa da son dönemin en dikkat çeken yükselişi gümüşte yaşanıyor. Altı yıldır devam eden yapısal arz açığı ile hızla artan endüstriyel talebin aynı döneme denk gelmesi, gümüş fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Uzun süredir biriken fiziksel arz-talep dengesizliği ise artık fiyatlara doğrudan yansımaya başladı.

LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği) verilerine göre gümüş, son bir yılda yüzde 62,74 değer kazanarak yatırımcısına dikkat çekici bir getiri sağladı. Aynı dönemde altının yüzde 26,15'lik yükselişi manşetlerde yer alsa da gümüşün performansının gerisinde kaldı. 5 Ağustos 2026 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 61-62 ABD Doları seviyesinde işlem görürken, altın 4.200-4.300 ABD Doları bandında seyrediyor.

ARZ AÇIĞI BÜYÜYOR

Gümüş Enstitüsü adına Metals Focus tarafından hazırlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel gümüş piyasasında bu yıl 46,3 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Böylece 2021 yılından bu yana biriken toplam arz açığı 762 milyon onsa ulaştı.

Uzmanlara göre bu açığın temel nedeni gümüş üretiminin yapısından kaynaklanıyor. Piyasaya sunulan gümüşün büyük bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil, kurşun, çinko ve bakır madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu nedenle fiyatlar yükselse bile üretimin aynı hızla artırılması mümkün olmuyor.

SANAYİ TALEBİ REKOR KIRIYOR

Gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli unsur ise sanayiden gelen güçlü talep olarak öne çıkıyor. 2025 yılında endüstriyel kullanım 657,4 milyon ons seviyesine ulaşırken, bu miktar toplam küresel talebin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturdu.

Elektrikli araç üretiminde batarya bağlantıları ve şarj sistemlerinde kullanılan gümüş, yapay zekâ veri merkezlerinde işlemcilerin soğutma sistemleri ve elektronik devrelerinde de yoğun şekilde tercih ediliyor.

Yeşil enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla güneş paneli üretiminde de gümüş talebi yüksek seviyesini koruyor. Tarihsel olarak gümüş ihracatçısı konumunda bulunan Çin'in 2026'nın başında 1.626 ton ile çeyreklik ithalat rekoru kırması da küresel talepteki değişimi ortaya koyuyor. Hindistan'da ithalat vergisinin yüzde 15'e çıkarılması ise sevkiyatların yavaşlamasına neden oldu.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI GERİLİYOR

Bir ons altın satın almak için gereken gümüş miktarını gösteren altın-gümüş oranı, Ağustos 2026 itibarıyla 68,47 seviyesine kadar geriledi.

Uzmanlar, hem yatırım hem de sanayi talebinden destek alan gümüşün bu çift yönlü talep yapısı sayesinde altın karşısında güç kazanmaya devam ettiğini belirtiyor.

Ayrıca mevcut yükselişin, önceki dönemlerin aksine faiz politikaları veya jeopolitik gelişmelerden çok fiziksel piyasadaki arz yetersizliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

DEV BANKALARDAN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ

Küresel yatırım bankaları da gümüş piyasasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü koruyor.

Goldman Sachs yıl sonu için 85-100 ABD Doları bandını öngörürken, Bank of America ortalama 86 ABD Doları tahmininde bulundu. HSBC 75 ABD Doları, UBS 70 ABD Doları ve Commerzbank 67 ABD Doları seviyesini öngörüyor.

JPMorgan ise 60-65 ABD Doları aralığındaki en temkinli tahmine sahip kurumlar arasında yer alsa da gümüşün bu yıl elde ettiği güçlü kazançların büyük bölümünü koruyacağını öngörüyor.