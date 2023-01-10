Altının kilogram fiyatı düştü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:04

Güncelleme: 10.01.2023 - 17:04

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 124 bin lira, en yüksek 1 milyon 155 bin 557 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 704 milyon 351 bin 573,05 lira, işlem miktarı ise 5.019,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 711 milyon 769 bin 882,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: