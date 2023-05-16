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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 259 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:20
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 259 bin lira, en yüksek 1 milyon 387 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,16 azalarak 1 milyon 259 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 577 milyon 570 bin 501,71 lira, işlem miktarı ise 1.981,83 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 589 milyon 797 bin 362,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.401.454,50 2.126,00
En Düşük 1.259.000,00 2.000,00
En Yüksek 1.387.000,00 2.125,00
Kapanış 1.259.000,00 2.125,00
Ağırlıklı Ortalama 1.331.489,62 2.057,45
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.577.570.501,71  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.981,83  
Toplam İşlem Adedi 60

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