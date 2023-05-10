Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:46

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:05

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 364 bin lira, en yüksek 1 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 1 milyon 410 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 587 milyon 988 bin 154,15 lira işlem miktarı ise 1.880,55 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 599 milyon 891 bin 689,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: