Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 961 bin 500 liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:00
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 889 bin lira, en yüksek 1 milyon 971 bin 480 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,01 artışla 1 milyon 961 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 961 bin 126 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 225 milyon 293 bin 212,53 lira, işlem miktarı ise 1.169,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 226 milyon 305 bin 611,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, ISGOLD Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.961.126,00 2.020,50
  En Yüksek 1.889.000,00 2.012,75
  En Yüksek 1.971.480,00 2.114,65
  Kapanış 1.961.500,00 2.021,70
  Ağırlıklı Ortalama 1.930.851,29 2.033,90
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.225.293.212,53  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.169,69  
  Toplam İşlem Adedi 59  

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

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