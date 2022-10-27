Altının kilogramı 1 milyon lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon lira oldu.

AA
27 Ekim 2022 Perşembe, 16:36
Altının kilogramı 1 milyon lira oldu
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Altın piyasasında, en düşük 985 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 515 milyon 157 bin 535,07 lira, işlem miktarı ise 3.548,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 725 milyon 901 bin 898,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.000.000,00 1.677,00
En Düşük 985.000,00 1.645,00
En Yüksek 1.005.000,00 1.675,30
Kapanış 1.000.000,00 1.660,30
Ağırlıklı Ortalama 987.917,29 1.659,60
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.515.157.535,07  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.548,18  
Toplam İşlem Adedi 97

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