Altının kilogramı yükseldi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:39

Altın piyasasında, en düşük 977 bin lira, en yüksek 1 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 986 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 990 milyon 74 bin 795,51 lira, işlem miktarı ise 4.052,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 8 milyon 14 bin 198,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbas Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: