Altının kilogramı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 998 bin lira, en yüksek 1 milyon 4 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 549 milyon 854 bin 578,47 lira, işlem miktarı ise 1.572,34 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 568 milyon 410 bin 655,20 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|986.000,00
|1.650,00
|En Düşük
|998.000,00
|1.640,00
|En Yüksek
|1.004.000,00
|1.673,00
|Kapanış
|1.000.500,00
|1.662,30
|Ağırlıklı Ortalama
|1.000.315,79
|1.650,68
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.549.854.578,47
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.572,34
|Toplam İşlem Adedi
|102
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