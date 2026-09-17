Alves Kablo'ya soruşturma kapsamında kayyım atandı

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar verildiğini bildirdi.

Alves Kablo'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Eylül tarihli soruşturma dosyası kapsamında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şirkete yönetim kayyımı atandı.

Açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar yer aldı:

"Anılan karar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220, 282, 188/3, 158, 204 ve 213. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesine dayanılarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1 ve 133/4-8. maddeleri ile Şubat 2025 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle yapılan değişiklik doğrultusunda, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), kararda belirtilen ve aralarında şirketimizin de bulunduğu şirketlerin yönetim organının yetkilerinin veya yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ya da menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin tümüyle kayyuma devredilmesi yetkisi kapsamında şirketimize yönetim kayyumu atanmasına karar verildiği bildirilmiştir."