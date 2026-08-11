Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Liverpool'a ortak oluyor: Premier Lig'de tarihi ortaklık hamlesi

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Liverpool, dünyanın en zengin iş insanlarından bazılarını ortaklık yapısına dahil etmeye hazırlanıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da yer aldığı yatırımcı konsorsiyumunun, kulübün yaklaşık üçte birlik hissesi için anlaşmaya yaklaştığı bildirildi.

LIVERPOOL İÇİN 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Sky News'in daha önce duyurduğu görüşmelere göre Bezos, eski Queens Park Rangers ortaklarından Amit Bhatia'nın liderliğindeki yatırım grubuna katılması için teklif aldı. İlk aşamada Bezos'un yatırıma kesin olarak katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, son gelişmeler konsorsiyumun Liverpool'daki stratejik azınlık hissesi için yürüttüğü görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediğine işaret ediyor.

Görüşmelerin yaklaşık yüzde 30-33 oranında bir hisse üzerinden yürütüldüğü ve yatırımın yaklaşık 2 milyar Dolar seviyesinde olabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Liverpool'un toplam değerlemesini yaklaşık 6 milyar Dolar seviyesine taşıyabilecek bir işlem anlamına geliyor.

İngiliz basınındaki son haberlerde kulübün değerlemesinin yaklaşık 4,5 milyar sterlin seviyesinde olabileceği de aktarılıyor.

YATIRIMCI KONSORSİYUMUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Konsorsiyumun başında Amit Bhatia bulunurken, grupta Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin gibi önemli yatırımcıların da yer aldığı bildiriliyor.

Bezos'un konsorsiyuma katılması halinde grubun finansal gücünün yanı sıra Liverpool yatırımının küresel profili de önemli ölçüde artacak.

FSG KONTROLÜ ELİNDE TUTACAK

Söz konusu işlem, Liverpool'un tamamen el değiştirmesi anlamına gelmeyecek. Kulübün mevcut sahibi Fenway Sports Group (FSG), stratejik azınlık yatırımına açık olduğunu daha önce doğrulamıştı.

Yeni yatırımcıların yaklaşık üçte birlik hisseyi alması halinde FSG, kulübün kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.

FSG, Liverpool'u 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Grup döneminde Liverpool iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Anfield'ın kapasitesinin artırılması ve kulübün ticari gelirlerinin büyütülmesi gibi önemli yatırımlar gerçekleştirildi.

YENİ SERMAYE SADECE TRANSFERLERE HARCANMAYACAK

Yeni ortaklığın yalnızca futbolcu transferlerine kaynak sağlamak amacı taşımadığı belirtiliyor. Yatırımın Liverpool'un ticari gelirlerini artırması, altyapı yatırımlarını geliştirmesi ve kulübün küresel büyümesini hızlandırması açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Premier Lig'in finansal kuralları nedeniyle yeni sermayenin tamamının transfer harcamalarına yönlendirilmesi ise mümkün olmayacak.

BEZOS'UN FUTBOLDAKİ İLK BÜYÜK HAMLESİ

Jeff Bezos açısından Liverpool yatırımı, spor dünyasındaki varlığını genişletecek önemli bir adım olacak.

Amazon'un kurucusu dünyanın en büyük servetlerinden birine sahipken, Bezos'un Liverpool'a olası ortaklığı futbolun küresel yatırımcılar açısından giderek daha cazip bir varlık sınıfına dönüştüğünü de gösteriyor.

Sky News, Bezos'un Liverpool yatırım grubuna dahil olması için görüşmeler yapıldığını ilk olarak temmuz ayında duyurmuştu. Son gelişmeler ise görüşmelerin potansiyel bir anlaşmaya daha yakın bir noktaya geldiğini gösteriyor.

Henüz işlemin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İngiliz basınındaki son haberlerde tarafların anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaştığı ve resmi duyurunun kısa süre içinde gelebileceği belirtiliyor.