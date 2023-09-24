AMB Başekonomisti Lane’den enflasyon mesajı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe dönmesi konusunda gelecek yılın kritik verilerini bekleyip görmeleri gerekeceğini söyledi.

Yahoo Finance’e konuşan Lane ücret pazarlıklarının 2024’ün başında başlayacağını, bu nedenle AMB’nin analizinin önemli bir parçasının henüz belirsiz olduğunu söyledi. Lane “Bu sonbaharda çok şey öğreneceğiz, ama herşeyi değil. Enflasyonun hedefe dönüp dönmeyeceği konusunda gelecek sene açıklanacak verileri de görmemiz gerekecek.” değerlendirmesini yaptı.

AMB geçen hafta mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4’e yükseltmişti. Banka böylece 10. kez üst üste faiz artırımına gitti. Bazı ekonomistler AMB’nin gelecek yılın Haziran ayından itibaren faiz indirimlerini başlamasını beklerken bankanın daha uzun süre faizleri değiştirmeyeceğine yönelik beklentiler de var.

Lane AMB’nin bir faiz artırımına daha açık olduğunu belirtti ve “gelecek veriler daha fazla artışa ihtiyaç olduğunu gösterirse tabii ki daha fazlasını yaparız.” diye konuştu.

Bu hafta konuşan Fransa MB Başkanı Francois de Villeroy ise borçlanma maliyetlerinin yeterince uzun süre yüzde 4’te kalabileceği mesajını vermişti.