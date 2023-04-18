AMB tarihi sıkılaşma döngüsüne son verebilir

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:00

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın 3 kez daha faiz artırımı yaptıktan sonra tarihi sıkılaşma döngüsüne son vermesini bekliyor.

5-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen ankete göre 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışıyla politika faizinin yüzde 3,75'e ulaşması ve yıl boyu bu seviyede kalması bekleniyor.

ABD ve İsviçre'de yaşanan bankacılık krizi sonrası birçok kurum da faiz artış beklentilerini düşürmüştü.

IMF'nin bahar toplantılarında konuşan AMB yetkililerinin borçlanma maliyetlerinin 4 Mayıs toplantısında artırılması konusunda fikir birliğinde olduğu görüldü.

"25 BAZ PUANLIK ARTIŞ OLABİLİR"



Litvanya MB Başkanı Martins Kazaks bugün yaptığı açıklamada 25 baz puanlık artış olabileceğini belirterek "Mayıs'ta daha düşük montanlı artış olabilir ancak 50 baz puanlık artış ihtimalini de dışlayamayız" dedi.

AMB Başkanı Christine Lagarde ise "Eğer bankalar çok fazla kredi vermezler ve risklerini yönetirlerse, bu enflasyonu düşürmek için AMB'nin yapması gereken işi azaltabilir" yorumunu yaptı.

Euro bölgesinde enflasyon bankanın yüzde 2'lik hedefinin hala oldukça üzerinde seyrediyor. Çekirdek enflasyon ise rekor kırmaya devam ediyor.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel bugün yayımlanan bir podcast yayınında enflasyonda yazdan önce gerileme olacağını belirterek "Ancak hala çok yüksek ve faizler konusunda daha yapmamız gerekenler var" şeklinde konuştu.

AMB küresel bankacılık krizine rağmen geçen ay 50 baz puanlık faiz artışlarına devam etmiş ve gecelik mevduat faizini yüzde 3 seviyesine çıkarmıştı.