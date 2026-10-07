Amerika’nın en etkili 100 Türk'ü açıklandı: Nobel’den NBA’e, Wall Street’ten Silikon Vadisi’ne

ABD’de 2002’den bu yana yayımlanan TURKOFAMERICA dergisi, “The 100 Most Influential Turkish Americans” listesini açıkladı. Bilim, iş dünyası, teknoloji, finans, sanat, medya, spor ve kamu yönetiminde öne çıkan 100 isim; altı ayı aşan değerlendirme sürecinde, 23 jüri üyesi ve 16 kişilik Seçim Komitesi tarafından belirlendi.

BİLİMDE NOBEL’DEN YENİ TEKNOLOJİLERE

Listede, DNA onarımı araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü kazanan Aziz Sancar ve kurumların ekonomik gelişmedeki rolüne ilişkin çalışmalarıyla Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu yer alıyor. Metabolizma araştırmalarıyla Gökhan Hotamışlıgil, ekonomi çalışmalarıyla Dani Rodrik, giyilebilir sağlık teknolojileriyle Canan Dağdeviren ve görüntüleme teknolojileriyle Aydoğan Özcan da bilim ve akademi alanında öne çıkıyor.

GİRİŞİMCİLİKTE KÜRESEL BAŞARILAR

Hamdi Ulukaya, Chobani ile gıda sektöründe; Eren ve Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation ile savunma ve havacılıkta; Eren Bali, Udemy ve Carbon Health ile eğitim ve sağlık teknolojilerinde etkili oldu. Hande Çilingir, Insider One ile pazarlama teknolojilerinde; Oğuzhan Atay, BillionToOne ile moleküler tanıda; Osman Kibar, Biosplice ile biyoteknolojide; Aydın Şenkut ise Felicis aracılığıyla teknoloji yatırımlarında öne çıktı. Tümay Başaranlar, Atlantis Management şirketiyle Amerika’nın en büyük benzin istasyon zincirlerinden birini kurması ile dikkat çekiyor.

NBA, HOLLYWOOD VE DİJİTAL MEDYADA TÜRK İMZASI

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, yapay zekâ ve veriyi sanatla buluşturan Refik Anadol, Captain Marvel filminin müziğini besteleyen Pınar Toprak ve Rise of Empires: Ottoman dizisinin yönetmeni Emre Şahin listede yer alıyor. Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, Hollywood ile Türkiye arasında kültürel bağ kuran Barbaros Tapan ve Türk kahvesini gastrodiplomasi aracına dönüştüren Gizem Şalcıgil White da onurlandırılıyor. Medyada ise The Young Turks kurucusu Cenk Uygur, dijital yorumcu Hasan Piker ve spor yayıncısı Arda Öcal öne çıkıyor. Öcal, NHL, WWE ve espor yayınlarıyla Kuzey Amerika spor medyasında öne çıkan Türk kökenli yayıncılardan biri olarak onurlandırılıyor.

Yıl boyu açık Christmas mağazalarını ABD’ye tanıtan Neslihan Hıdırlıgil en etkin iş kadını listesine girerken, New York’un önde gelen avukatlık firmalarından Herrick’in ortaklarından Barbaros Karaahmet hukuk ve yasal danışmanlık kategorisinde listeye yer aldı.

Kamu alanında Dr. Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid dahil ABD’nin başlıca sağlık güvencesi programlarını yöneten Centers for Medicare & Medicaid Services’ın (CMS) başındaki göreviyle listede yer alıyor.

KÜRESEL ŞİRKETLERDEN GAYRİMENKULE

Selda Günsel, Shell’in; Tolga Kurtoğlu, Lenovo’nun; Murat Genç, McLane’in teknoloji yönetimindeki liderlikleriyle listede bulunuyor. Meta, UBS, J.P. Morgan, State Street ve diğer küresel kuruluşlarda sorumluluk üstlenen Türk yöneticiler de seçilen isimler arasında.

Gayrimenkulde İzak Senbahar, Manhattan’daki simge projeleriyle; Fehmi Karahan, Teksas’taki Legacy West ile öne çıkarken, Yusuf Ceylan ve Erol Devli ABD genelindeki ticari gayrimenkul yatırımları ile listeye girdi. Otel ve turizm sektöründe Gül Göknar Türkmenoğlu, Suzan Toprak, Cihan Yılmaz ve A. Cem Erenler onurlandırılıyor. A. Cem Erenler, Bahamalar’daki The Island House ve Old Fort Bay Club’ın genel müdürlüklerini birlikte yürüterek iki seçkin hospitality operasyonuna liderlik ediyor.

Hakkı Akdeniz, Zach Erdem ve Burak Karaçam ise restoran girişimleriyle temsil ediliyor.

YENİ KUŞAK VE ÖZEL ONURLANDIRMALAR

Under 30 kategorisinde Ali Sarılgan, Anya Özmen, Emre Uğurlu ve Lara Özkan; girişimcilik, siber güvenlik ve akademideki çalışmalarıyla yer alıyor. Ana listeden bağımsız TOA Founder’s Recognition Awards kapsamında da topluma ve kendi alanlarına katkı sağlayan 21 isme özel teşekkür plaketleri verilecek. Amerika’daki girişimleri ardından Türkiye’de Cups & Clouds kahve zincirlerini açan işadamı Mustafa Tuncer, dünyanın pek çok farklı ülkesinde spor kompleksleri inşaa eden Integral Group CEO’su Yavuz Macit, satınalma süreçlerini hızlandıran PeraPole temsilcisi Mehmet Dinç özel olarak ödüllendirilecek isimler arasında yer alıyor.

TOA Awards Kurucusu ve Başkanı Cemil Özyurt, çalışmanın amacını şöyle ifade etti: “Bilimden iş dünyasına, teknolojiden sanata, finanstan spora kadar Türk Amerikalıların Amerika’da ulaştıkları noktayı mümkün olduğunca geniş bir çerçevede ortaya koymak istedik.”

TOA Awards 2026 Galası, 17 Kasım 2026’da The Venetian, Garfield, New Jersey’de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 500 davetlinin beklendiği black-tie gece, kırmızı halı karşılaması ve ödül töreniyle farklı sektörlerden isimleri buluşturacak.