Araç sahipleri dikkat: İstanbul'da plaka kuralları sil baştan değişiyor

Türkiye genelinde 2018 yılında uygulamaya alınan ve harf ile rakam gruplarının üç haneye çıkarıldığı yeni plaka sistemi, İstanbul'da sınırlarına ulaşmaya başladı. Yeni araç satışları ve farklı illerden İstanbul'a taşınan araçların yoğunluğu nedeniyle 34 AAB 001 formatıyla başlayan plaka serileri büyük ölçüde tükendi.

İSTANBUL'DA SADECE 5 HARF GRUBU KALDI

Sekiz yıllık süreçte İstanbul'daki plaka tahsisleri diğer illerden ayrıştı. Güncel durumda R harfiyle başlayan plaka grubuna geçilirken, hususi araçlar için kullanılabilecek yalnızca S, U, V, Y ve Z harf grupları kaldı.

T harfiyle başlayan plaka serisi ise ticari taksilere tahsis edildiği için hususi araçlarda kullanılmıyor. Sektör kaynaklarına göre İstanbul'da her yeni harf grubu yaklaşık 6 ila 8 ay içinde tükeniyor. Diğer illerde ise kısa vadede benzer bir sorun öngörülmüyor.

YENİ PLAKA SİSTEMİ GÜNDEMDE

Mevcut sistemin kapasitesine yaklaşılmasıyla birlikte çözüm seçenekleri de gündeme geldi. Değerlendirilen alternatifler arasında daha önce iptal edilen üç harfli plakaların yeniden kullanıma açılması ve plakalardaki rakam grubunun dört haneye çıkarılması bulunuyor.

Rakam grubunun dört haneye yükseltilmesi halinde plakalar 34 XXX 0001 formatında yeniden düzenlenebilecek. Mevcut plaka ölçülerinin bu değişiklik için teknik olarak uygun olduğu, ancak uygulamanın hayata geçirilebilmesi için resmi karar alınması gerektiği belirtiliyor.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Sıfır kilometre araç satın alanlara, özel plaka talebinde bulunmadıkları sürece sistem tarafından sıradaki plaka otomatik olarak veriliyor.

İkinci el araç satışlarında ise farklı bir ile kayıtlı araç, alıcının ikamet ettiği ile taşınabiliyor. Örneğin 55 plaka kodlu bir aracın, İstanbul'da ikamet eden bir kişi tarafından satın alınması halinde noter işlemleri sırasında plaka değişikliği talep edilerek araç için 34 kodlu yeni plaka düzenlenebiliyor.

Buna karşılık İstanbul plakalı bir aracın yine İstanbul'da ikamet eden başka bir kişiye satılması durumunda standart plaka değişikliği yapılamıyor. Bu uygulamanın tek istisnasını özel plaka tahsisleri oluşturuyor.

Öte yandan plakalarının her ikisi de kaybolan veya çalınan araç sahipleri, resmi başvuruda bulunarak ikamet ettikleri ile ait plakalarını yeniden çıkarabiliyor.

PLAKA BASIM ÜCRETİ 850 TL OLDU

2026 yılı itibarıyla plaka basım ücreti 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni araç tescili, plaka yenileme veya plaka değişikliği işlemlerinde belirlenen ücret üzerinden işlem yapılıyor.