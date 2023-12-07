Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi... 7 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 07.12.2023 - 09:15

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim geldi.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 36,34 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 36,96 TL

Benzin fiyatı: 35,28 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 37,11 TL

Benzin fiyatı: 35,42 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.