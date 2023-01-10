Araç sahiplerine dikkat! Benzine indirim yolda... Güncel benzin ve motorin fiyatları (10 Ocak 2023)

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:18

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:18

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

2022 yılının başında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.07

Benzinin litresi 19.51

Ankara

Motorin litresi 22.26

Benzinin litresi 19.71

İzmir

Motorin litresi 22.35

Benzinin litresi 19.69

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.