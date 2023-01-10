Araç sahiplerine dikkat! Benzine indirim yolda... Güncel benzin ve motorin fiyatları (10 Ocak 2023)
Ham petrol ve uluslararası borsalardaki ürün fiyatlarındaki değişkenliğe bağlı olarak bu gece yarısından itibaren benzine indirim bekleniyor.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
2022 yılının başında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 22.07
Benzinin litresi 19.51
Ankara
Motorin litresi 22.26
Benzinin litresi 19.71
İzmir
Motorin litresi 22.35
Benzinin litresi 19.69
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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