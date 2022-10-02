Aşçıoğlu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu'ndan maliyet uyarısı: 'Fiyatların gerilemesi imkânsız'

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

İstanbul’da orta üst segmentteki 100 metrekare bir evin maliyetinin 3.2 milyon TL olduğunu belirten Aşçıoğlu, “Şu anki döviz kuru ile bu. Kur yüzde 10 artarsa metrekare fiyatı 35 bin TL’ye çıkar. Bunun içinde arsa maliyeti de var. Maliyetleri kurtarması için metrekare fiyatının 50 bin olması gerekiyor” dedi.

Geçen yıl 300 TL olan betonun metreküp fiyatının bugün 1500 TL’ye çıktığını, enerji fiyatlarının yüzde 650 arttığını ifade eden Aşçıoğlu, şöyle devam etti:

“Bir ay sonrasını öngöremiyoruz. Her hafta fiyat revizyonu yapıyoruz. Yeni bir projeye başlarken gelecek iki yılı öngörmemiz gerekiyor. Bu ortamda fiyatların düşmesi imkansız. Maliyetlerin düşmesine dair beklenti ise maalesef kısa ve orta vadede yok. Üreticinin desteklenmesi, içinde bulunduğumuz süreci ülkemiz adına bir fırsata dönüştürebilir.”

İKİ PROJEYE 5 MİLYAR TL

Gayrimenkul sektöründe 55. yıllarını kutladıklarını da hatırlatan Aşçıoğlu, Bahçeşehir’de 200-220, Ispartakule’de 600-650 konutluk iki proje planladıklarını açıklayarak “Bunların toplam bedeli 5 milyar TL olacak. 3 bin kişiye de istihdam sağlayacağız” dedi. Aşçıoğlu ayrıca, inşasına 9 ay önce başladıkları Selenium Park’ın yüzde 75’inin satıldığını aktardı.