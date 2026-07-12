"Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?" sorusu, Temmuz 2026'nın en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.