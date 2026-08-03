Asgari ücretlinin maaşı altı ayda ne kadar eridi? DİSK-AR acı tabloyu açıkladı...

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme bültenini yayımladı. Raporda, yılın ilk altı ayında enflasyon nedeniyle asgari ücrette 5 bin 576 TL'lik reel kayıp yaşandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 31,75, gıda enflasyonu ise yüzde 37,53 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 1,78 olarak kaydedildi.

ENFLASYON DÜŞÜK GELİRLİLERİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR

DİSK-AR bülteninde, kira, konut ve ulaştırma harcamalarındaki artışın özellikle düşük gelirli kesimler üzerindeki yükü artırdığına dikkat çekildi. Raporda, dar gelirli yurttaşların artan barınma ve ulaşım giderlerini karşılayabilmek için gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Gelir dağılımına ilişkin değerlendirmede, en düşük gelir grubundaki yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden yüzde 6,4 pay aldığı, bu grubun harcamalarının yüzde 29,2'sini gıdaya ayırdığı belirtildi. En yüksek gelir grubundaki yüzde 20'lik kesimin ise toplam gelirin yüzde 48'ini elde ettiği, gıda harcamalarının toplam harcamaları içindeki payının yüzde 12,4 seviyesinde kaldığı aktarıldı.

TÜİK'E MADDE FİYAT LİSTESİ ELEŞTİRİSİ

DİSK-AR, bülteninde TÜİK'e yönelik eleştirilerine de yer verdi. Raporda, yargı kararına rağmen TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini kamuoyuyla paylaşmadığı ifade edildi.