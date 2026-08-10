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Aşırı sıcaklar ve kuraklık ekonomiyi vurdu: Avrupa Birliği'nde devasa finansal kriz kapıda

Aşırı sıcaklar ve kuraklık ekonomiyi vurdu: Avrupa Birliği'nde devasa finansal kriz kapıda

10.08.2026 12:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Aşırı sıcaklar ve kuraklık ekonomiyi vurdu: Avrupa Birliği'nde devasa finansal kriz kapıda

Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık, iklim krizinin yanı sıra ciddi bir ekonomik faturayı da beraberinde getiriyor. Yapılan son araştırmalar işgücü verimliliğindeki düşüş, tarımsal üretimdeki kayıplar ve altyapı aksamaları nedeniyle ortaya çıkan zararın, Avrupa Birliği'nin yıllık beklenen tüm ekonomik büyümesini tek başına silip süpürebileceğini ortaya koydu.
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Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yapılan çalışmada, Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği (AB) ekonomisine yaklaşık 180 milyar Euro zarar verebileceği bildirildi.

"Sıcak Yaz Ekonomisi" başlıklı çalışmada, aşırı hava koşullarının 2026 yılında AB ekonomisinin öngörülen büyümesini tamamen ortadan kaldırabileceği belirtildi.

AŞIRI SICAKLAR AB'NİN BÜYÜMESİNİ SİLEBİLİR

Çalışmada, Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın insan sağlığı ve ekosistemlerin yanı sıra tarım, enerji, ulaştırma ve işgücü verimliliğini de olumsuz etkilediği ifade edildi.

Triodos Bank'ın analizine göre aşırı hava koşullarının 2026 yılında AB Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nı (GSYH) yaklaşık yüzde 1 azaltabileceği tahmin ediliyor. Bu kaybın yaklaşık 180 milyar Euro'ya denk geldiği ve söz konusu zararın AB için daha önce öngörülen yıllık ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldıracağı belirtildi.

AB Komisyonu, AB ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini öngörüyordu.

EN BÜYÜK KAYIP İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNDE

Aşırı sıcakların ekonomiye verdiği en büyük zararın işgücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.

Çalışmada, sıcaklıkların yaklaşık 25-30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir şekilde azaldığına dikkat çekildi. Bu etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha belirgin olduğu kaydedildi.

SICAK HAVA ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜYOR

Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği belirtildi. Sıcak günlerde işe devamsızlığın da arttığı ifade edilirken, 2026 yazındaki sıcaklıkların işgücü verimliliği üzerinden AB GSYH'sinde ortalama yüzde 0,6'lık kayba neden olabileceği tahmin edildi.

TARIMSAL ÜRETİMDE YÜZDE 7'YE VARAN DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle AB'de tarımsal üretimin yüzde 3 ile yüzde 7 arasında azalabileceği öngörüldü.

Gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra kara yolları, demir yolları ve iç su yollarında yaşanabilecek aksamaların ekonomik kaybı daha da artırabileceği belirtildi.

EN FAZLA FRANSA ETKİLENECEK

Çalışmada aşırı sıcaklardan en fazla etkilenmesi beklenen ülkenin Fransa olduğu ifade edildi.

Tekrarlayan sıcak hava dalgalarının Fransa'nın GSYH'sini yaklaşık yüzde 1,4 azaltabileceği ve ülke ekonomisinin yıllık bazda yüzde 0,6 daralmasına yol açabileceği tahmin edildi.

İtalya, İspanya ve Belçika'da da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle önemli ekonomik kayıplar yaşanmasının beklendiği bildirildi.

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