ATM'den yeni para çekim limitleri belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor?

Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankaların ATM’lerden günlük ücretsiz nakit çekim limitleri yeniden gündeme geldi. Türkiye’de bankaların kart, işlem kanalı ve QR kod kullanımına göre belirlediği günlük nakit çekim limitleri 10 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor.

Savaş koşullarının sürdüğü Ukrayna’da Merkez Bankası (NBU) günlük 100 bin Grivna (UAH) nakit çekim sınırını korurken, ticari bankalara da esnek limit belirleme imkânı tanıyor. Türkiye’de ise bankalar, kartla yapılan nakit çekimlerde belirli limitler uygularken QR kod gibi dijital kanallar üzerinden ek çekim imkânı sunuyor.

DÜNYADA NAKİT KISITLAMALARI, TÜRKİYE’DE DİJİTAL KANALLAR

Ukrayna Merkez Bankası’nın sıkıyönetim kapsamında uyguladığı günlük 100 bin UAH, özel hesaplarda ise 200 bin UAH’lık nakit çekim sınırı, ülkedeki nakit akışının kontrol altında tutulmasını amaçlıyor.

PrivatBank ve Monobank gibi bankalar işlem ve saat bazında çeşitli kısıtlamalar uygularken, Türkiye’de farklı bir yöntem öne çıkıyor. Bankalar, kartla yapılan nakit çekimlere limit koyarken QR kod gibi dijital kanallar için ek limitler tanımlıyor.

Türkiye’deki bankaların müşterileri, kartla belirlenen günlük çekim limitine ulaştıklarında mobil bankacılık uygulamaları üzerinden QR kod kullanarak ek nakit çekebiliyor.

BANKALARIN GÜNCEL ATM ÇEKİM LİMİTLERİ

Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların 1 Ekim itibarıyla geçerli standart ve ücretsiz günlük ATM nakit çekim limitleri şöyle:

Enpara: 50.000 TL. QR kod kullanımıyla toplam limit 60.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Bankası: 20.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL

QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

Akbank / Halkbank / DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL

ATM'DEN NAKİT ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bankaların belirlediği günlük limitlerin yanı sıra QR kodla yapılan işlemler ve limit aşım ücretleri de müşterilerin dikkat etmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

Birçok banka, fiziki kartla yapılan çekimlere ek olarak mobil uygulama üzerinden QR kodla gerçekleştirilen işlemler için ayrı bir limit tanımlıyor. Böylece müşteriler, kartla belirlenen günlük çekim tutarının üzerine çıkabiliyor.

Günlük limitin üzerinde nakit çekmek isteyen müşteriler ise bankaların uyguladığı limit üstü çekim komisyonlarıyla karşılaşabiliyor. Yüksek tutarlı nakit ihtiyacı bulunan müşterilerin şubeleri tercih etmesi, bu tür komisyonlarla karşılaşma riskini azaltabiliyor.

Kamu bankalarının oluşturduğu TAM ortak ATM ağı ile şube içerisindeki ATM'lerde de işlem limitleri ve ücretlendirme koşulları standart sokak ATM’lerine göre farklılık gösterebiliyor.