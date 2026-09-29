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ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi
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ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

29.09.2026 09:38:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Yargıtay, ATM’lerde yaşanan para ve kart mağduriyetlerine ilişkin sorumluluk sınırlarını netleştiren kararlarıyla önemli ayrıntılara dikkat çekti. ATM’de unutulan para veya kartı alan kişilerin cezai sorumluluğu bulunurken, kartını zamanında iptal ettirmeyen müşterilerin de kusur durumuna göre sorumluluğu gündeme geliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

ATM’lerde unutulan para ve kartlar, cihaz arızaları ya da kart kopyalama vakaları nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarda Yargıtay’ın değerlendirmeleri dikkat çekiyor. Yüksek mahkeme, ATM işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklarda banka kayıtları ve kamera görüntülerinin yanı sıra müşterinin kusur durumunu da dikkate alıyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Kararlarda, ATM haznesinde unutulan paranın alınmasından kartın kaybedilmesi sonrasında yapılan işlemlere, teknik arızalardan kart kopyalama vakalarına kadar farklı durumlarda tarafların sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

ATM’DE UNUTULAN PARA VE KARTI ALMAK SUÇ KAPSAMINDA

Yargıtay Ceza Dairelerinin yerleşik içtihatlarına göre, önceki müşterinin işlem sonrasında ATM haznesinde bıraktığı paranın veya cihaz üzerinde unuttuğu banka kartının alınarak kullanılması suç teşkil edebiliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Yüksek mahkeme, ATM haznesinde bulunan paranın sahipsiz bir mal olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekiyor. Paranın asıl sahibinin zilyetliğinin devam ettiği ve bankanın da söz konusu değerleri koruma yükümlülüğünün bulunduğu kabul ediliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Bu nedenle ATM’de bırakılan paranın alınması ya da açık kalan ekrandaki hesaptan rıza dışında para çekilmesi gibi eylemler, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “Hırsızlık” veya “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” suçları yönünden yargılamaya konu olabiliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

KAYIP KARTTA ZAMANINDA BİLDİRİM ÖNEM TAŞIYOR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve ilgili hukuk dairelerinin kararlarında, kartını kaybeden veya ATM’de unutan müşterilerin sorumluluğu da ele alınıyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

ATM’de kartını unutan ya da cihazın kartını yuttuğunu fark eden müşterinin, durumu gecikmeden bankaya bildirmesi gerekiyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Kartın unutulması ile üçüncü kişilerin hesaptan para çekmesi arasında geçen sürede makul bildirim süresinin aşılması, müşterinin “ağır kusurlu” kabul edilmesine yol açabiliyor. Bu durumda kartını zamanında iptal ettirmeyen hesap sahibinin oluşan maddi zararın tamamını bankadan talep etmesi mümkün olmayabiliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

ATM ARIZASI VE KART KOPYALAMADA BANKANIN SORUMLULUĞU

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise ATM’lerde yaşanan teknik sorunlar ile kart kopyalama vakalarında bankaların sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Para sıkışması, sistemsel arıza nedeniyle yatırılan paranın hesaba geçmemesi veya ATM’ye yerleştirilen düzeneklerle kart bilgilerinin kopyalanması gibi durumlarda bankaların objektif özen borcuna dikkat çekiliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Bankalar, birer güven kurumu olmaları nedeniyle ATM’lerin teknik ve fiziki güvenliğini sağlamakla yükümlü tutuluyor. Müşterinin ağır kusuru ortaya konulamadığı durumlarda, ATM düzeneğiyle kart bilgileri ele geçirilen veya sistemsel hata nedeniyle parası alıkonulan müşterinin uğradığı zararın banka tarafından karşılanması gerekebiliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

KAMERA VE LOG KAYITLARI DELİL NİTELİĞİ TAŞIYOR

ATM işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklarda kamera görüntüleri ve log kayıtları da önemli deliller arasında yer alıyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

İşlemin hangi saniyede yapıldığı, paranın ATM haznesinden alınıp alınmadığı ve işlem sonrasında cihazın başına gelen kişinin kim olduğu gibi ayrıntılar, kamera kayıtları ve elektronik işlem verileri üzerinden incelenebiliyor.

ATM işlemlerinde yeni dönem: Yargıtay kuralları netleştirdi

Yargıtay’ın değerlendirmelerinde bu dijital kayıtlar, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesinde önemli bir dayanak oluşturuyor. Böylece ATM’de yaşanan para, kart ve işlem uyuşmazlıklarında hem müşterinin hem de bankanın sorumluluğunun somut veriler üzerinden belirlenmesi amaçlanıyor.

İlgili Konular: #yargıtay #para #ATM

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