ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

Bankaların ATM'ler üzerinden gram altın satışına başlaması, altın piyasasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uzun yıllardır gündemde olan uygulamanın hayata geçirilmesini olumlu karşılarken, yatırımcıları bankalardaki yüksek makas aralığı konusunda uyardı.

'BU YILLARIN HABERİ' İslam Memiş, ATM'den gram altın satışının uzun yıllardır konuşulduğunu belirterek, "Bu yılların haberidir. Ben muhabirliğimden beri bu haberi herhalde 10 kere yapmışımdır. Artık nihayet görebileceğiz galiba" dedi.

Geçmişte de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Memiş, dolandırıcılık vakaları nedeniyle sistemin sürdürülemediğini belirtti.

"Geçtiğimiz yıllarda da aslında banka ATM'lerden gram altın satışı vardı. İlk kez olmadı ama kötü bir tecrübe yaşadılar. Dolandırıcılar sahte altınları gerçek altınlarla değiştirmişlerdi" ifadelerini kullanan Memiş, bankaların bu sorunu yeni güvenlik sistemi ve korunaklı paketleme yöntemiyle çözmeyi hedeflediğini söyledi.

KUYUMCULAR ETKİLENMEYECEK ATM'den gram altın satışının kuyumcu sektörünü olumsuz etkilemeyeceğini belirten Memiş, uygulamanın daha çok düğün, nişan gibi durumlarda acil fiziki altın ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

MAKAS ARALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ Yatırımcıların bankalardaki alış-satış fiyat farkını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Özellikle bu bankaların makas aralıkları var. Gram altın tarafında 200-250 TL. O banka altın fiyatından bunu alım satım yapabilecekler" dedi.

Memiş, Kapalıçarşı'da makas aralığının yaklaşık 50 TL seviyesinde olduğunu, bankalarda ise bu farkın 200-250 TL'ye kadar çıktığını belirtti.

ATM'DEN ALTIN ALMANIN AVANTAJLARI Günün her saatinde fiziki altına ulaşılabilmesi

Acil altın ihtiyacının hızlı şekilde karşılanabilmesi

Güvenlik önlemlerinin artırılması

ATM üzerinden kolay işlem yapılabilmesi

ATM'DEN ALTIN ALMANIN DEZAVANTAJLARI Bankalarda alış-satış makasının yüksek olması

İşlem yapılabilmesi için ilgili bankanın müşterisi olma şartı

Uygulamanın henüz sınırlı sayıda ATM'de sunulması

Kısa vadeli alım-satım işlemlerinde maliyetin yüksek kalması

YATIRIMCILARA PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME UYARISI Küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini söyledi.

"Piyasalardaki belirsizlik yine devam ediyor. O yüzden yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Elindeki birikimlerini çeşitlendirmesi lazım. Uzun vadeli bir portföy çeşitlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulunan Memiş, yatırımcıların tek bir yatırım aracına bağlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

ALTIN VE PETROLDE GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA Altın piyasasını da değerlendiren Memiş, ons altında 4.000-4.200 ABD Doları bandının önemini koruduğunu belirtti.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Babülmendeb Boğazı'ndaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının altın fiyatlarında belirleyici olacağını ifade eden Memiş, jeopolitik riskler sürdükçe altının uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi.

Brent petrol fiyatlarının ise 80-90 ABD Doları bandında dalgalandığını belirten Memiş, gerilimin azalması halinde fiyatların 70 ABD Doları seviyelerine gerileyebileceğini, çatışmaların sürmesi durumunda ise yeniden 100 ABD Doları seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.