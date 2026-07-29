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ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti
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ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

29.07.2026 16:29:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, bankaların güvenlik önlemlerini artırarak ATM'den gram altın satışına geçmesini değerlendirdi. Memiş, acil fiziki altın ihtiyacı için kolaylık sağlayan sistemde yatırımcıların Kapalıçarşı'ya kıyasla 5 kata varan yüksek alım-satım makas aralığına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

Bankaların ATM'ler üzerinden gram altın satışına başlaması, altın piyasasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uzun yıllardır gündemde olan uygulamanın hayata geçirilmesini olumlu karşılarken, yatırımcıları bankalardaki yüksek makas aralığı konusunda uyardı.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

'BU YILLARIN HABERİ'

İslam Memiş, ATM'den gram altın satışının uzun yıllardır konuşulduğunu belirterek, "Bu yılların haberidir. Ben muhabirliğimden beri bu haberi herhalde 10 kere yapmışımdır. Artık nihayet görebileceğiz galiba" dedi.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

Geçmişte de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Memiş, dolandırıcılık vakaları nedeniyle sistemin sürdürülemediğini belirtti.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

"Geçtiğimiz yıllarda da aslında banka ATM'lerden gram altın satışı vardı. İlk kez olmadı ama kötü bir tecrübe yaşadılar. Dolandırıcılar sahte altınları gerçek altınlarla değiştirmişlerdi" ifadelerini kullanan Memiş, bankaların bu sorunu yeni güvenlik sistemi ve korunaklı paketleme yöntemiyle çözmeyi hedeflediğini söyledi.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

KUYUMCULAR ETKİLENMEYECEK

ATM'den gram altın satışının kuyumcu sektörünü olumsuz etkilemeyeceğini belirten Memiş, uygulamanın daha çok düğün, nişan gibi durumlarda acil fiziki altın ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

MAKAS ARALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Yatırımcıların bankalardaki alış-satış fiyat farkını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Özellikle bu bankaların makas aralıkları var. Gram altın tarafında 200-250 TL. O banka altın fiyatından bunu alım satım yapabilecekler" dedi.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

Memiş, Kapalıçarşı'da makas aralığının yaklaşık 50 TL seviyesinde olduğunu, bankalarda ise bu farkın 200-250 TL'ye kadar çıktığını belirtti.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

ATM'DEN ALTIN ALMANIN AVANTAJLARI

  • Günün her saatinde fiziki altına ulaşılabilmesi
  • Acil altın ihtiyacının hızlı şekilde karşılanabilmesi
  • Güvenlik önlemlerinin artırılması
  • ATM üzerinden kolay işlem yapılabilmesi

 

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

ATM'DEN ALTIN ALMANIN DEZAVANTAJLARI

  • Bankalarda alış-satış makasının yüksek olması
  • İşlem yapılabilmesi için ilgili bankanın müşterisi olma şartı
  • Uygulamanın henüz sınırlı sayıda ATM'de sunulması
  • Kısa vadeli alım-satım işlemlerinde maliyetin yüksek kalması
ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

YATIRIMCILARA PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME UYARISI

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini söyledi.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

"Piyasalardaki belirsizlik yine devam ediyor. O yüzden yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Elindeki birikimlerini çeşitlendirmesi lazım. Uzun vadeli bir portföy çeşitlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulunan Memiş, yatırımcıların tek bir yatırım aracına bağlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

ALTIN VE PETROLDE GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Altın piyasasını da değerlendiren Memiş, ons altında 4.000-4.200 ABD Doları bandının önemini koruduğunu belirtti.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

ABD ile İran arasındaki gerilim, Babülmendeb Boğazı'ndaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının altın fiyatlarında belirleyici olacağını ifade eden Memiş, jeopolitik riskler sürdükçe altının uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

Brent petrol fiyatlarının ise 80-90 ABD Doları bandında dalgalandığını belirten Memiş, gerilimin azalması halinde fiyatların 70 ABD Doları seviyelerine gerileyebileceğini, çatışmaların sürmesi durumunda ise yeniden 100 ABD Doları seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

ATM'lerden altın satışı dönemi başladı: Piyasa uzmanı İslam Memiş o kritik ayrıntıya dikkat çekti

FED, BOE VE BOJ KARARLARI İZLENECEK

Memiş, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarını yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, mevcut dönemde kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş portföylerin daha doğru bir strateji olacağını kaydetti.

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