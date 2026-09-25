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ATO Başkanı Gürsel Baran’dan enflasyon uyarısı: 'Reel sektör ve üretim ihmal edilmemeli'

ATO Başkanı Gürsel Baran’dan enflasyon uyarısı: 'Reel sektör ve üretim ihmal edilmemeli'

25.09.2026 13:49:00
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İHA
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ATO Başkanı Gürsel Baran’dan enflasyon uyarısı: 'Reel sektör ve üretim ihmal edilmemeli'

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadele sürerken reel sektörün ve ihracatın korunması gerektiğini belirterek, vadeli satışlarda tahsil edilmeyen KDV için 3 ila 6 aylık erteleme düzenlemesi çağrısında bulundu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Enflasyonla mücadele ederken reel sektörün, üretimin, yatırımın, ticaretin ve ihracatın ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi.
ATO 29. Dönem son Müşterek Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada ekonomi ve reel sektörün gündemini değerlendirerek, Oda’nın 47 aylık çalışma dönemine ilişkin bilgi verdi.

FİNANSMANA ERİŞİM ZORLAŞTI

Gürsel Baran, dört yıl önce koronavirüs pandemisinin etkilerinin sürdüğü bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatarak, aradan geçen sürede dünya ve Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüşümden geçtiğini söyledi. Pandeminin ardından yaşanan jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar ile küresel ticaret ve tedarik zincirlerindeki değişimin ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdiğini belirten Baran, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve reel sektörü de etkilediğini kaydetti. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası sürecinde reel sektörün finansmana erişiminin zorlaştığını, üretim ve ticaret maliyetlerinin yükseldiğini, işletmelerin sermaye ihtiyacının arttığını aktaran Baran, bununla birlikte enflasyondaki gerilemeyi önemli bir kazanım olarak gördüklerini vurguladı.

Baran, 47 aylık Meclis döneminin sonuna geldiklerini ifade ederek, yaklaşık dört yıllık süreçte Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleriyle birlikte sektörlerin sorunlarının çözümü için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. 2022’den bu yana ATO meslek komitelerinin 4 bin 950, komisyonların ise 249 toplantı gerçekleştirdiğini bildiren Baran, bu toplantılarda sektörleri ilgilendiren konuların ele alınarak, toplam 8 bin 39 karara imza atıldığını kaydetti.

'ÜRETİMİN VE YATIRIMIN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKİYOR'

şletmelerin finansmana erişim ve işletme sermayesi konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Baran, "Her fırsatta ve her ortamda dile getirdiğimiz üzere, enflasyonla mücadele ederken reel sektörün, üretimin, yatırımın, ticaretin ve ihracatın ihmal edilmemesi gerekiyor. Ticaretin yaklaşık yüzde 90’ı vadeli yapılırken, KDV’yi peşin ödemek işletme bilançolarını sıkıntıya sokuyor. Vadeli satışlarda hesaplanan KDV’nin ödeme süresinin ticari işlemin tahsilat vadesi dikkate alınarak belirlenmesi ve satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 ay veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Birlikte hareket ederek sektörlerimizin sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlara doğrudan aktardık" dedi.

10 Ekim’de gerçekleştirilecek Komite ve Meclis üyeliği seçimlerine de değinen Baran, seçimlerin ATO için hayırlı olması temennisinde bulunarak, seçim sürecinin sağduyu ve karşılıklı saygı içinde ve ATO’nun kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla yürütülmesini temenni etti.

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